Na Levice čakajú majstri Európy. Je to tím z inej kategórie, tvrdí tréner

Fínsky tím vznikol iba pred piatimi rokmi a na konte má už tri ligové tituly. V kvalifikácii o Ligu majstrov nepochodili v sezónach 2018/19, keď vypadli v treťom finálovom kole a o rok na to, keď sa hralo ešte na dva zápasy, prehrali o jeden bod v druhom kole.

„Očakávali sme veľkú agresivitu od súpera a myslím si, že to bolo ešte fyzickejšie, ako sme predpokladali. Bolo náročné sa s tým vysporiadať. O to viac nás teší, ako sme sa s tým vysporiadali a ako sme dokázali v defenzíve odpovedať my,” povedal po zápase pre Sportnet tréner Levíc Michal Madzin.

Patrioti Levice vkročili do zápasu skvelo. Po necelých piatich minútach hry viedli 13:4. Súper mal na konte už tri straty a Levice mali streľbu 5/7 z poľa.

Na ME v basketbale 2022 sa ukázalo, že tím je viac ako individualista. „Máme v tíme hráčov, ktorí bojujú jeden za druhého a sme za to veľmi radi. Bol to jeden z hlavných faktorov úspešných zápasov,” dodal kouč.

Levičania nepoľavili ani v tretej štvrtine. Súperovi nastrieľali 23 bodov. Deshawn Freeman stihol už za tri desaťminútovky nazbierať 12 bodov a 10 doskokov, čím zaznamenal double double.

„Deshawn ukazuje veľké výkony na oboch koncoch palubovky. V oboch zápasoch bol neskutočne prospešný. Najdôležitejšie je ale to, ako pôsobí tím ako celok,” povedal Madzin.