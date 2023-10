Pred finále bol skromný, napokon si vybojoval zlato. Ďalším cieľom je medaila z Paríža

"Do finále som sa prebojoval v tej disciplíne, v ktorej som chcel, veľa som trénoval. Keby sa ma ale niekto pred finále pýtal, či získam medailu, odpovedal by som, že na štarte bude ďalších 20 strelcov s takými ambíciami," povedal.

"Do dejiska šampionátu sme odcestovali o týždeň skôr, čo sa nám osvedčilo už pred rokom v Al Aine. Spolu s otcom sme si povedali, že sa oplatí investovať, aby sme sa aklimatizovali a súčasne čo najviac potrénovali na strelnici," doplnil.

Nasali sme atmosféru strelnice a tréningové postupné výsledky nasvedčovali, že konečné výsledky by mohli byť na vysokej úrovni. Najlepší výsledkový výkon bol prebojovať sa do osemčlenného finále.

"Aj tu som sa chcel prebojovať do finále. Dosiahol som také kvalifikačné skóre, ako som mal natrénované, napokon mi chýbalo 0,1 bodu, aby som postúpil do finále, skončil som deviaty," zhodnotil.

"Mal by som štartovať v malokalibrovke 3x40 a vzduchovej puške v ľahu. Ako vždy, pokúsim sa o čo najlepší výsledok. V tomto roku už neabsolvujem žiadne preteky. Dúfam, že vydrží dobré počasie, lebo mojim hobby je handbike.

Rád jazdím po borovicových lesoch. Postupne začnem aj s kondičnou prípravou, absolvujem rehabilitácie. Začiatkom jari budúceho roka by sme chceli vycestovať na tréningový kemp do tepla, kde by som už trénoval streľbu.

Je to ale všetko veľká neznáma, bude záležať, ako na tom budeme s finančnými prostriedkami. O takýto kemp majú záujem viaceré krajiny."

Dušan Malenovský dodal: "Plánujeme ešte vycestovať do Nemecka, vybrať u výrobcov malorážkové a vzduchovkové strelivo, pripraviť sa aj po technickej stránke. V predbežnom kalendári 2024 sú MS v Indii a ME v Osijeku."