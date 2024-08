Slováci sú pripravení na paralympiádu. Obhajoba medailí bude náročná, hovorí Varga

PARÍŽ. Slovenskí športovci sa už udomácnili v paralympijskej dedine, vyskúšali si športoviská a sú pripravení zabojovať o dobré výsledky na XVII. paralympijských hrách v Paríži 2024. Tie odštartujú už v stredu večer slávnostným otváracím ceremoniálom, na ktorom ponesú slovenskú zástavu parastolná tenistka Alena Kánová a paracyklista Patrik Kuril. Do dejiska hier dorazila už takmer celé slovenská výprava okrem paraatlétov, ktorí budú prilietať postupne ako poslední od 28. augusta do 1. septembra. Vedúci výpravy Tomáš Varga uviedol, že po príchode do dediny museli odstrániť zopár menších problémov, no všetko by už malo byť zabezpečené.

"Doteraz sme boli skoro stále v dedine, pretože sme riešili ubytovanie. Niektoré veci sa pokazili, zničili, niekde nešla elektrina. Boli nejaké problémy, ale myslím si, že teraz je už na 99 percent vecí vyriešených a sme skutočne pripravení na štart," uviedol.

Paralympijská dedina je rovnaká ako bola tá olympijská, slovenská výprava je ubytovaná v menšej budove. "Podmienky sú dobré. Naša budova je relatívne malá, no z pohľadu bezbariérovosti je jedna z najlepších." K pohybu po dedine pre športovcov s obmedzenou mobilitou pomáhajú špeciálne elektrické kreslá a malé elektrické autobusy, pre výpravy sú k dispozícii aj voľne dostupné bicykle. Väčšina slovenských reprezentantov si stihla vyskúšať aj športoviská, kde absolvovali tréningy pred ostrým štartom. Ten je vo štvrtok, keď sa začne väčšina zo súťaží. "Zatiaľ nikto nehlásil nejaké problémy, všetci to vnímajú pozitívne a asi najviac nadšení sú strelci, čo je fajn, pretože streľba je jeden z našich kľúčových športov. Veľmi chvália aj plavecký bazén, ktorý je na prerobenom ragbyovom štadióne," povedal Varga. VIDEO: Tibor Varga pred začiatkom paralympiády

Slováci získali na uplynulých dvoch letných vydaniach hier v Riu de Janeiro 2016 a Tokiu 2020 zhodne jedenásť medailí z toho až päť zlatých. Varga verí, že výprava prinesie cenné kovy aj z Paríža, no uvedomuje si, že oproti predchádzajúcim hrám bude vo Francúzsku väčšia konkurencia. "Je to ťažká méta. Počet medailí, ktorý sa nám naposledy podaril, je myslím si výnimočný. Priblížiť sa k tomuto číslu bude veľmi náročné. je tu iná konkurencia, ako bola v Tokiu. Predsa aj tie protipandemické obmedzenia ju do istej miery znížili. Myslím si, že to nebolo až tak nabité, ako to bude tu. No som presvedčený, že o nejaké kovy zabojujeme aj tu."