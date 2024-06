Na paralympijské súťaže sa predalo cez milión vstupeniek, niektoré športy sú vypredané

PARÍŽ. Dva mesiace pred začiatkom paralympijských hier v Paríži predali organizátori podujatia už viac ako milión vstupeniek na všetky súťaže.

Je to približne tretina z viac ako 2,8 milióna lístkov, ktoré sú na PH k dispozícii. Hlavné mesto Francúzska bude paralympionikov hostiť do 28. augusta do 8. septembra.

Podľa Parížanov je až 550-tisíc vstupeniek k dispozícii za cenu nanajvýš 25 eur. Napríklad na tenis na vozíku je možné kúpiť lístky už od 15 eur, hrať sa bude v dejisku grandslamového turnaja Roland Garros.