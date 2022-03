Pán Voborník, najprv si treba pozametať pred vlastným prahom, až potom kritizovať (komentár)

Len nedávno sme počuli z úst Ondřeja Novotného dosť nevhodné slová na adresu MMA novinárov, teraz počúvame od rozhodcu Jana Voborníka, že stále nemáme skutočného MMA novinára. Problémom bol zápas Veličković vs Kertesz, po ktorom množstvo ľudí nesúhlasilo s verdiktom. V hlavnom zápase turnaja Oktagon Prime 5 prisúdili arbitri výhru Bojanovi Veličkovičovi. Samozrejme, reakcií bolo priveľa na to, aby si to nevšimli rozhodcovia a Jan Voborník o tom dokonca napísal status. Nevenoval ho fanúšikom, ale v podstate nám novinárom, že si vlastne nerobíme svoju prácu a mrzí ho, že nemáme skutočného MMA novinára. Mali sme totiž písať o tom, že zápas bol výborný a velterová divízia Oktagonu je na svetovej úrovni.

Osobne som sa niekoľkokrát vyjadroval k niektorým rozhodnutiam, ktoré neboli s kostolným poriadkom. Myslím si, že si to môžem dovoliť, keďže sám som bol certifikovaným rozhodcom a počas mojej kariéry som absolvoval množstvo školení, naposledy to bolo vo februári. Tak si teda zhodnoťme inkriminované druhé kolo súboja Veličkoviča a Kertesza. Pravidlá jasne hovoria, že na prvom mieste je efektívny grappling a striking. V tomto ohľade Veličkovič jasne súpera prevýšil a tak mu kolo oprávnene patrilo. Rozhodcovia teda súboj posúdili správne. Nemôžem sa ale zbaviť pocitu, že útok Jána Voborníka na novinárov bol trocha nefér. Pán rozhodca má totiž krátku pamäť a jeho vlastný výklad pravidiel práve rozhodcovia Oktagonu neraz ignorovali. Poďme si pripomenúť pár momentov.

1. Zápas Pajtina vs. Simandl Jasné lakte z 12 na 6 do chrbtice súpera a pán rozhodca Volf, ktorý pôsobil v zápasoch Oktagonu ešte niekoľko ďalších rokov, dal výhru Simandlovi a žiadny faul nevidel. Pán Voborník osobne zamietol protest Pajtinu a výsledok opravila komisia až potom, ako som ja, nekompetentný novinár, napísal o tomto šialenstve článok. 2. Tri výsledky 10-10 na jednom turnaji Každé kolo sa boduje nasledovne. Víťaz dostane 10 bodov a porazený 9 alebo menej bodov na základe priebehu zápasu. Kľúčové je, že nech je kolo akokoľvek tesné, na základe kritérii by mala mať každá päťminútovka svojho víťaza. Remízové hodnotenie kola by sme v podstate nemali vidieť hádam nikdy, ak neberieme do úvahy odrátanie bodov za faul. V UFC za azda 3000 zápasov padol verdikt 10-10 dokopy trikrát, v Oktagone padol trikrát na jedinom turnaji. Zlé jazyky hovoria, že práve niekto z vedenia povedal rozhodcom, že toto skóre sa dáva bežne. Nie, nedáva sa vôbec, pán rozhodca.

3. Zápas Naruszczka vs. Hošek Neviem, čo viac má po knockdowne urobiť bojovník, aby zostal v hre, ako urobil Marcin po údere od Hoška. Váš rozhodca to videl inak, vrhol sa medzi bojovníkov a súboj ukončil, keď Naruszczka už mal takmer dokončený takedown. 4. Zápas Kincl vs. Pirát Vo svojom najnovšom príspevku pán Voborník podrobne uvádzate, kedy presne sa boduje kolo 10-8. S tým sa predsa nedá nesúhlasiť. Dobre a teraz si skúste spätne pustiť piate kolo zápasu Patrika Kincla so Samom Krištofičom. Pirát bojoval, nevzdával sa, ale garantujem vám, že zo 100 ľudí neuvidí kolo pomerom 10-8 pre Piráta podľa vašich kritérií ani jeden človek. V skutočnosti ale až dvaja rozhodcovia nabodovali toto kolo pomerom 10:8.

5. Zápas Brito vs Kníže A to nás vracia do ďalšieho diskutovaného duelu. To, že Petr Kníže je jedinečný zjav a zaslúži si obrovský rešpekt, aj vzhľadom na to, ako ustál zápas s Britom v porovnaní s inými kvalitnými bojovníkmi, je jedna vec. Ale bodovanie zápasu na základe platných pravidiel je vec druhá. To je práca bodových rozhodcov, tak si poďme v skratke pripomenúť, ako to vyzeralo. V prvom kole je Brito jasne lepší a Kníže končí s nosom o 3 cm vedľa, ako bol pôvodne. Rozhodcovia Oktagonu nabodujú toto kolo trikrát 10-9. Neviem aké je jasnejšie kolo 10-8, ako práve toto. Pri porovnaní s piatym kolom súboja Krištofiča s Kinclom je to skutočne na zamyslenie. V druhom kole je Brito taktiež oveľa efektívnejší, ale potom dá Kníže takedown a bez damage kolo uleží. Dvaja rozhodcovia to dajú Knížemu. Škoda, že vtedy ešte váš status o výklade pravidiel neexistoval. 6. Zápas Keita vs. Paradeiser Tu nemám čo dodať. Vlastne iba to, že dať tri kolá pomerom 10-8 pre Keitu je niečo, čo nedokážem pochopiť ani mesiac po skončení zápasu.

7. Dobré vzťahy s promotérmi a bojovníkmi Prezident UFC Dana White pred časom povedal, že dlhoročného rozhodcu Herba Deana vôbec nepozná a bavil sa s ním asi dvakrát v živote, aj to iba pár vetami. Má to svoje opodstatnenie. Rozhodca nemôže byť v žiadnom vzťahu s promotérom a ani bojovníkom, aby neprichádzalo k podozreniu z manipulovania zápasov. Všetci vieme, ako to funguje u nás. Skutočnosť, že človek, ktorý je manažérom zápasníkov Oktagonu a zároveň rozhodca na týchto turnajoch, je pre mňa nepochopiteľná. Pohybujem sa na našej scéne už dlhší čas, rozumiem, ako tu fungujú veci. Osobne ani nechcem veriť tomu, že by chcel niekto schválne ovplyvňovať zápasy v niekoho prospech, ale súčasne s progresom scény a organizácie Oktagon smerom na svetový trh to určite nevytvára dobrý dojem. 8. Zápas Pütz vs Pešta Perlička na záver, ktorou dúfam trocha vzdelám aj pánov rozhodcov. V prvom rade, na duel nemal byť v žiadnom prípade nominovaný rozhodca Pavel Touš, keďže má dokázateľne priateľský vzťah s Viktorom Peštom.

Opäť, neverím tomu, že by jeden z dvojice chcel vedome ovplyvniť súboj. Tu ale ide o to, aby sme nemuseli ani pomyslieť na čokoľvek podobné. Teraz si ale povedzme niečo k ukončeniu duelu. Ak príde k zraneniu, ktoré si vyžaduje lekársku kontrolu, rozhodca volá lekára do klietky. Ak je to počas kola, tak cutman nemôže ísť do klietky, ale iba lekár, ktorý môže maximálne utrieť ranu od krvi, aby lepšie videl rozsah poškodenia. Toto bol ale iný prípad. Touš totiž zavolal lekára cez prestávku. A tu nastala prvá hrubá chyba. Cez prestávku sa totiž bojovníkovi venuje cutman, ktorého jedinou náplňou práce je ošetrovať zranenia, aby mohol bojovník nastúpiť do ďasieho kola. Touš ale cutmanov k Pützovi nepustil a rovno zavolal lekára, čo bolo nepochopiteľné rozhodnutie. Cutman totiž mohol ranu očistiť, skontrolovať, či je nos zlomený (nebol, lekár potvrdil, že sa pomýlil) a dokonca úplne zastaviť krvácanie. Prečo Touš ignoroval cutmanov, nevedno.

To ale nie je všetko. Ak už lekár príde k bojovníkovi, rozhodca nemôže stáť vedľa neho, ale čaká na verdikt v úzadí. Touš ale jasne stál pri lekárovi a dokonca mu niečo hovoril. Nevieme, čo presne hovoril, ale čo ak hypoteticky lekárovi povedal, že vidí kosť, že je to podľa neho zlomené a hrozí vážne zranenie, alebo naopak chcel presvedčiť lekára, nech dá Pützovi šancu pokračovať? To sa už nedozvieme, ale minimálne to vyvoláva veľké otázniky smerom k ovplyvňovaniu zápasu. Osobne som presvedčený, že cutmani by určite poslali Pütza do ďalšieho kola. O to viac, že to bol titulový zápas.