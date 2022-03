Zlý deň v práci? Trojica zlodejov ho chcela odkradnúť, legenda MMA zasiahla

Len čo si páchatelia uvedomili, že ich niekto sleduje, rozhodli sa utiecť. To by bol asi vo väčšine prípadov koniec príbehu.

Manhoef prekvapil lupičov práve vo chvíli, keď sa pripravovali vstúpiť do domu.

„Narazil som do nich autom. Vyšiel som z neho von a kričal som, aby otvorili okno na svojom aute. Nakoniec som to okno rozbil a vybral jedného chlapíka von.

„Išiel som po nich, rukou prerazil zadné sklo na aute, ale nechytil som ich. Tak som na to išiel z bočnej strany, potom sa ale s autom dostali na cestu. Takto sa z toho stala naháňačka na ceste. Celá situácia vyvrcholila zrážkou,“ opisoval situáciu pre portál Vechtsportinfo.nl.

„Nemohol som to nechať tak, išli lúpiť tam, kde býva moja žena a deti. Môj inštinkt bol rýchly, a to chrániť moju rodinu. Ak sa pokúsiš urobiť niečo mojim blízkym, zaplatíš za to.

Ak kvôli tomu budem obvinený, čo s tým môžem robiť. Urobil som zlú vec, pretože som úmyselne narazil moje auto do ich vozidla. Chceli mi ale vykradnúť dom,“ povedal zápasník.

Manhoef sa má v máji, na turnaji americkej ligy Bellator MMA, proti Kubáncovi Yoelovi Romerovi rozlúčiť s profesionálnou kariérou v MMA.

Rozlúčkový súboj by pre túto chvíľu nemal byť ohrozený. Nejaký čas však bude trvať, kým sa Manhoefovi zahojí zranená ruka, ktorou prerazil sklo na aute.