ONLINE: Zvolen - Poprad (finále play off, 5. zápas dnes)

Vážení športoví priatelia, srdečne Vás vítame pri sledovaní piateho zápasu finále Kaufland Play off Tipos extraligy HKM Zvolen – HK Poprad. My Vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému Vám určite neunikne nič podstatné.



Zvolen v utorok v Poprade nevyužil prvý mečbal a prvý krát vo finále prehral 4:7. Dnes má k dispozícii druhý mečbal, tentokrát na domácom ľade, kde má v play off zatiaľ bilanciu 6:1. Zvolen celý rok potvrdzoval, že doma je mimoriadne silný a bol najúspešnejším mužstvom na domácom ľade. Toľko štatistika. Zvolenu budú určite chýbať Puliš so Zuzinom, pre ktorých sa už sezóna skončila, otázny je štart Kelemena. Ostatní hráči by mali byť v poriadku. Ukončia Rytieri finálovú sériu už dnes na domácom ľade?



Poprad nevyhral oba domáce zápasy. Ten prvý domáci nezvládol v predĺžení. V tom druhom domácom mu mimoriadne vyšla druhá tretina, kde strelili až štyri góly. Napriek tomu museli ratovať víťazstvo 7:4 až v samom závere. Konečne sa presadil strelecky aj najlepší strelec súťaže Marcel Haščák. Ak nadviažu Kamzíci na posledné dve tretiny štvrtého zápasu mohli by byť úspešní. Otázka teda znie, bude sa ešte séria sťahovať do Popradu alebo nie?



Najproduktívnejší hráči vo finále:

HKM Zvolen:

1. Allan McPherson 6 (2+4)

2. Radovan Bondra 5 (2+3)

3. Václav Stupka 4 (2+2)

4. Mikko Nuutinen 4 (1+3)

5. Marek Viedenský 3 (2+1)



HK Poprad:

1. Marek Haščák 4 (2+2)

2. James Livingston 4 (1+3)

3. Dávid Skokan 3 (2+1)

4. Peter Bjalončík 3 (2+1)

5. Patrik Svitana 3 (0+3)