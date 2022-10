Všetkým fanúšikom F1 prajem pekný večer a vítam Vás pri našom online prenose z VC Mexika.



Tohtoročná sezóna už mieri do úplného záveru a rozhodnuté už je o oboch tituloch. Tie patria Maxovi Verstappenovi a Red Bullu, ktorí tak celkom jasne ovládli priebeh celého ročníka.

Tri veľké ceny pred koncom však ešte stále nie je rozhodnuté o druhej priečke, či už v tabuľke jednotlivcov alebo v pohári konštruktérov. V oboch prípadoch to má o niečo lepšie rozohrané Ferrari, no mimoriadne tesný je najmä boj o pozíciu vicemajstra šampionátu jednotlivcov. Druhý Charles Leclerc je totiž pred Perezom len o dva body a tímová dvojka Red Bullu teraz bude mať aj podporu domáceho publika. Strata Mercedesu v Pohári konštruktérov je síce o niečo väčšia, no Lewis Hamilton hlavne v minulých pretekoch ukázal, že by si ešte chcel vyjazdiť prvú výhru v sezóne a odpisovať ho zatiaľ rozhodne netreba.