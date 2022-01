ONLINE: Petra Vlhová dnes ide obrovský slalom (2. kolo, Kranjska Gora)

Konečné poradie 1. kola:



1. Sara Hectorová (SWE) 1:07,23 min

2. Tessa Worleyová (FRA) +0,08

3. Marta Bassinová (ITA) +0,23

4. Katharina Truppeová (AUT) +0,76

5. Meta Hrovatová (SLO) +0,80

6. Michelle Gisinová (SUI) +0,87

7. Ana Buciková (SLO) +0,97

8. Valérie Grenierová (CAN) +1,00

9. Coralie Frasseová Sombetová (FRA) +1,24

10. Tina Robniková (SLO) +1,26

11. Wendy Holdenerová (SUI) +1,32

12. Mina Fürst Holtmannová (NOR) +1,36

13. Clara Direzová (FRA) +1,47

14. Mikaela Shiffrinová (USA) +1,48

15. Petra Vlhová (SVK) +1,51

16. Ragnhild Mowinckelová (NOR) +1,52

17. Maryna Gąsienicová-Danielová (POL) +1,53

17. Lara Gutová-Behramiová (SUI) +1,53

19. Elena Curtoniová (ITA) +1,55

20. Maria Therese Tvibergová (NOR) +1,66

21. Simone Wildová (SUI) +1,87

22. Paula Moltzanová (USA) +1,89

23. Ricarda Haaserová (AUT) +1,97

24. Jekatěrina Tkačenková (RUS) +1,99

24. Adriana Jelinková (NED) +1,99

24. Ramona Siebenhoferová (AUT) +1,99

27. Britt Richardsonová (CAN) +2,11

28. Katharina Huberová (AUT) +2,24

29. Vivianne Härriová (SUI) +2,28

30. Andrea Ellenbergerová (SUI) +2,33