ONLINE: Slalom žien v Soldeu (2. kolo, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní, LIVE)

Výsledky 1. kola:

1. Anna Swenn Larssonová (SWE) 54.45

2. Paula Moltzanová (USA) 54.59 +0,14

3. Zrinka Ljutičová (CRO) 54.87 +0,42

4. Ali Nullmeyerová (CAN) 55.07 +0,62

5. Lena Duerrová (GER) 55.11 +0,66

6. Katharina Truppeová (AUT) 55.14 +0,69

7. Michelle Gisinová (SUI) 55.17 0,72

8. Camille Rastová (SUI) 55.26 +0,81

9. Sára Hectorová (SWE) 55.55 +1,10

9. Katharina Liensbergerová (AUT) 55.55 +1,10

11. Laurence ST-Germainová (CAN) 55.70 +1,25

12. Neja Dvorniková (SLO) 55.88 +1,43

13. AJ Hurtová (USA) 56.02 +1,57

13. Ana Buciková (SLO) 56.02 +1,57

15. Mina Fuerst Holtmanová (NOR) 56.04 +1,59

16. Hanna Elfman Aronssonová (SWE) 56.18 +1,73

17. Nicole Goodová (SUI) 56.21 +1,76

18. Andreja Slokarová (SLO) 56.30 +1,85

19. Marta Rossettiová (ITA) 56.34 +1,89

20. Marion Chevrierová (FRA) 56.60 +2,15

21. Lara Colturiová (ALB) 56.63 +2,18

22. Leona Popovičová (CRO) 56.65 +2,20

22. Katharina Huberová (AUT) 56.65 +2,20

24. Jessica Hilzingerová (GER) 56.77 +2,32

25. Cornelia Oehlundová (SWE) 56.81 +2,36

26. Emma Aichlerová (GER) 56.85 +2,40

27. Martina Peterliniová (ITA) 56.97 +2,52

28. Melanie Meillardová (SUI) 56.99 +2,54

29. Vera Tschurtschenthalerová (ITA) 57.09 +2,64

30. Chiara Pogneauxová (FRA) 57.10 +2,65