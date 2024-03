Slalom: Shiffrinová po návrate na zjazdovke dominovala, vyhrala s veľkým náskokom

1.Mikaela Shiffrinová (USA) 1:42,952.Zrinka Ljutićová (CRO) +1,243.Michelle Gisinová (SUI) +1,344.Lena Dürrová (GER) +1,355.Anna Swenn-Larssonová (SWE) +1,366.Katharina Liensbergerová (AUT) +1,907.Emma Aicherová (GER) +1,918.Dženifera Ģērmaneová (LAT) +2,009.Neja Dvorniková (SLO) +2,0410.Paula Moltzanová (USA) +2,0711.Katharina Gallhuberová (AUT) +2,1312.Camille Rastová (SUI) +2,2013.Mélanie Meillardová (SUI) +2,2214.Sara Hectorová (SWE) +2,2416.Katharina Huberová (AUT) +2,6117.Leona Popovićová (CRO) +2,7818.Andreja Slokarová (SLO) +2,8319.Ali Nullmeyerová (CAN) +2,9020.Amelia Smartová (CAN) +2,9521.Ana Buciková (SLO) +2,9722.Laurence St. Germainová (CAN) +3,1323.Lara Colturiová (ALB) +3,3324.Marion Chevrierová (FRA) +3,4325.Lara Della Meaová (ITA) +3,4826.Martina Peterliniová (ITA) +3,6527.Federica Brignoneová (ITA) +3,7728.Bianca Bakke Westhoffová (NOR) +4,01Hanna Aronssonová Elfmanová (SWE) DNFElsa Fermbäcková (SWE) DNF