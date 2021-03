ONLINE: Slovenskí futbalisti štartujú kvalifikáciu, v bránke bude Dúbravka

Tréner Štefan Tarkovič povolal do seniorského národného tímu v pôvodnej nominácii dvoch nováčikov. Sú nimi Jakub Hromada zo Slavie Praha a Dávid Strelec zo Slovanu Bratislava. Veľkou stratou je absencia viacerých opôr na čele s kapitánom Marekom Hamšíkom, ale aj Stanislavom Lobotkom, Marekom Rodákom či navrátilcom do reprezentácie Vladimírom Weissom.



Opletačky boli okolo príchodu Milana Škriniara z Interu Miláno, stopér z mesta módy však bude môcť prísť. To isté platí aj o trojici z nemeckej Bundesligy – Pekarík, Duda a Bénes.



Slovensko je proti Cypru veľkým favoritom. Už v bez tak náročnej skupine H, v ktorej sa stretneme ešte aj s Ruskom, Chorvátskom, Slovinskom a Maltou, potrebujeme začať víťazne. Verme, že sa to zverencom Štefana Tarkoviča podarí.