Vlhová predviedla v Jasnej skvelú jazdu, po prvom kole slalomu je na čele

Jasná má za sebou prvé kolo dnešného slalomu. Po ňom má Slovensko veľký dôvod na úsmev, ale na úplnú radosť ešte nie. Petra Vlhová so štartovným číslom 1 obhájila túto pozíciu a stala sa víťazkou prvého kola s náskokom 27 stotín pred Shiffrinovou z USA a 40 stotín pred Holdenerovou zo Švajčiarska. Bude to tak ešte veľmi zaujímavé druhé kolo, v ktorej budeme Petre držať palce. Začína sa o 12:30 a aj z neho nájdete náš prenos! Bohatý športový program pokračuje ďalej, o malú chvíľu môžte sledovať biatlon a to ženský šprint aj so slovenskou účasťou. Zatiaľ prajem pekný deň!

Prajem príjemné športové dopoludnie všetkým fanúšikom alpského lyžovania a slovenského športu. Svetový pohár sa presunul tento víkend na Slovensko do Jasnej! Petra Vlhová má tak priam ideálne podmienky, aby tu triumfovala v technických disciplínach. Dnes je na programe slalom a Petra Vlhová ho otvorí so štartovným číslom 1. Okrem nej sa na trať postaví ešte jedna slovenská reprezentantka a to Petra Hromcová, ktorá naopak so štartovným číslom 57 uzavrie prvé kolo. Predstavia sa ešte aj dve české reprezentantky a to Martina Dubovská a Gabriela Capová. Tak, držíme všetci palce, aby po prvom kole mala Petra čo najlepšiu pozíciu do druhého kola. Prezrite si ešte štartovnú listinu a krátko pred štartom sa znova prihlásime.

