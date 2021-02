Vlhová neobháji titul majsterky sveta, úvodné kolo prinieslo viacero prekvapení

Prenos

85 Maria Abouová Jaoudeová z Libanonu je na predbežnom 61. mieste.

84 Sadaf Savehšemšakiová z Iránu prvé kolo nedokončila!

83 Fani Marmarelliová z Grécka prvé kolo nedokončila!

82 Do cieľa dorazila aj Karolina Photiadesová z Cypru, predbežne je na 59. mieste.

81 Stále sa pokračuje v prvom kole ďalej. Teraz je to už skôr len o tom, či pretekárka príde do cieľa alebo nie. Atefeh Ahmadiová z Irána je na predbežnom 55. mieste.

80 Nikolina Dragoljevićová z Bosny a Hercegoviny uzavrela ôsmu desiatku štartovnej listiny. Predbežne sa dostáva na 53. miesto.

79 Lotyšská reprezentantka Karlīna Hedviga Grāmatnieceová ide na 55. miesto.

78 Manon Ouaissová z Libanonu prvé kolo nedokončila!

77 Ďalšia zástupkyňa Islandu na trati. Tou bola Hjördís Birna Ingvadottirová, ktorá sa zaradila na predbežné 56. miesto, teda to posledné klasifikované.

76 Jelena Vujičićová z Čiernej Hory prvé kolo nedokončila!

75 Island dnes má početnú výpravu v tomto preteku, ale všetky pretekárky štartujú takto nízko. Katja Brörg Dagbjartsdóttirová je na predbežnom 41. mieste.

74 Helēna Ērenpreisaová z Lotyška ide jedno miesto za ňu teda na 53. miesto.

73 Ukrajinka Tetjana Knopovová je predbežne na 52. mieste.

72 Maria Ioana Constantinovová z Rumunska sa po svojej jazde zaradila na predbežné 48. miesto.

71 Ukrajinská reprezentnatka Kateryna Pyrožková zahájila ôsmu desiatku štartovnej listiny. Do cieľa sa dostala, predbežne jej patrí 46. miesto.

70 Esma Alićová z Bosny a Gercegoviny prvé kolo nedokončila!

69 Maja Tadičová z Bosny a Hercegoviny prvé kolo nedokončila!

68 Maria-Eleni Tsiovolouová z Grécka sa takisto dostala do cieľa a zatiaľ je na 44. mieste.

67 Do cieľa sa dostala aj Anastasija Šepilenková z Ukrajiny, zatiaľ jej patrí 48. miesto.

66 Island mal v tomto preteku aj svojho druhého zástupcu. Sigríður Dröfn Auðunsdóttirová je v cieli na predbežnom 45. mieste.

65 Marija Škanovová z Bieloruska prvé kolo nedokončila!

64 Katalin Dorultanová z Maďarska ide na predbežné 47. miesto.

63 Axelle Molinová z Belgicka prvé kolo nedokončila!

62 Hanna Majtenyiová z Maďarska je na predbežnom 45. mieste. Asi už ťažko môžme čakať, že niekto postúpi do druhého kola.

61 Aj Eva Vukadinovová z Bulharska sa dostala do cieľa, zatiaľ jej patrí predbežné 43. miesto.

60 Šiestu desiatku štartovnej listny prvého kola uzavrela Tess Arbezová z Írska, predbežne je na 44. mieste.

59 Vanina Guerillotová z Portugalska sa na štart v prvom kole nepsotavila!

58 Čoraz viac pribúda zástupcov z exotickej krajiny. Dóra Hólmfríður Friðgeirsdóttirová, ktorá reprezentuje Island je v cieli na predbežnom 42. mieste.

57 Ukrajinská reprezentantka Anastasija Šepilenková sa do cieľa dostala a predbežne je na 41. mieste.

56 Sara Roggemanová z Belgicka prvé kolo nedokončila!

Slovensko dnes malo v tomto preteku aj svojho druhého zástupcu. Na trať sa postavila Petra Hromcová, ale žiaľ prvé kolo nedokončila!

54 Sarah Schleperová z Mexika ide za ňu na 41. miesto.

53 Nino Ciklauriová z Gruzínska je v cieli a stačí to len na predbežné 40. miesto.

52 Zita Tóthová z Maďarska prvé kolo nedokončila!

51 Šiestu desiatku štartovnej lisitny odštartovala Noa Szollosová z Izraela, ktorá sa do cieľa dostala, predbežne je na 39. mieste a v druhom kole ju tak neuvidíme.

50 Dzenifera Germane z Lotyšska prvé kolo nedokončila!

49 Kim Vanreuselová z Belgicka prvé kolo nedokončila!

48 Miho Mizutaniová z Japonska prvé kolo nedokončila!

47 V druhom kole neuvidíme ani Jekatěrinu Tkačenkovú z Ruska. Predbežne je až na 38. mieste.

46 Je tu ďalší zástupca exotickej krajiny. Francesca Baruzziová Farriolová z Argentíny je na predbežnom 33. mieste, to znamená teda dnes len účasť v prvom kole.

45 Talianska reprezentnatka Laura Pirovanová obrovský slalom moc nechodí, ale dnes spravila výnimku. Predbežne je na 30. mieste, ale tam sa zrejme dlho neohreje.

44 S druhým kolom sa musí rozlúčiť aj Erika Pykalainenová z Fínska, predbežne je na 32. mieste.

43 Do druhého kola sa určite nedostane Charlotte Linggová, ktorá reprezentuje Lichtenštajnsko. Predbežne je na 33. mieste a dnes si len pripíše čiarku za účasť v prom kole.

42 Tak toto je určite veľký posun hore. Nuria Pauová zo Španielska je na predbežnom 24. mieste a to len dokazuje, aké vyrovnané prvé kolo obrovského slalomu dnes sledujeme.

41 Pokračujeme ďalej a šancu na druhé kolo má stále aj Leona Popovićová z Chorvátska. Predbežne ide na 27. miesto ale ak sa to takto ide vyvíjať ďalej, istotu druhého kola nemá.

40 Štvrtú desiatku štartovnej listiny uzatvorila Cassidy Grayová z Kanady. Jej zatiaľ patrí 27. miesto a má rovnako šancu na postup do druhého kola.

39 Ale Poľsko by mohlo mať v druhom kole dvoch zástupcov. Magdalena Luczaková sa zaraďuje na predbežné 24. miesto a tu je veľká šanca na postup.

38 Andrea Komšićová z Chorvátska prvé kolo nedokončila!

37 Riikka Honkanenová z Fínska sa do cieľa dostala, predbežne je však na 29. mieste a to zrejme na účasť v druhom kole stačiť nebude. Musela by ma obrovské šťastie.

36 Asa Andová z Japonska prvé kolo nedokončila!

35 Francúzska reprezentnatka Doriane Escaneová sa do cieľa dostala, ale je na predbežnom 26. mieste a musí si počkať, či pôjde do druhého kola. To je teraz veľmi ťažké predpovedať.

34 Piera Hudsonová z Nového Zélandu prvé kolo nedokončila!

33 A.J. Hurtová z USA prvé kolo nedokončila!

32 Po krátkej prestávke sa na trať dostala Corinne Suterová zo Švajčiarska. So svojou jazdou je určite spokojná, predbežne sa dostáva na 18. miesto a uvidíme ju aj v druhom kole.

Predbežné poradie:



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:13,22

2. Nina O'Brienová (USA) +0,02

3. Lara Gutová-Behramiová (SUI) +0,08

4. Katharina Liensbergerová (AUT) +0,26

5. Michelle Gisinová (SUI) +0,34

6. Alice Robinsonová (NZL) +0,51

7. Maryna Gąsienicová-Danielová (POL) +0,57

8. Ragnhild Mowinckelová (NOR) +0,75

9. Tessa Worleyová (FRA) +0,92

10. Meta Hrovatová (SLO) +1,12

11. Petra Vlhová (SVK) +1,17

12. Kristyn Lysdahlová (NOR) +1,23

13. Wendy Holdenerová (SUI) +1,25

14. Ramona Siebenhoferová (AUT) +1,31

15. Marta Bassinová (ITA) +1,54

16. Tina Robniková (SLO) +1,84

17. Stephanie Brunnerová (AUT) +1,95

18. Alex Tilleyová (GBR) +2,08

19. Sara Hectorová (SWE) +2,24

20. Estelle Alphandová (SWE) +2,31

21. Coralie Frasseová Sombetová (FRA) +2,41

22. Mina Fürst Holtmannová (NOR) +2,86

23. Andrea Filserová (GER) +3,08

24. Neja Dvorniková (SLO) +3,16

25. Elena Curtoniová (ITA) +4,11

26. Thea Louise Stjernesundová (NOR) +4,41

Nasleduje krátka prestávka!

31 Poslednou reprezentantkou Slovinska v prvom kole je Neja Dvorniková. Napokon sa po svojej jazde zaradila na 24. miesto a rovnako si na potvrdenie účasti v druhom kole ešte musí počkať.

30 Tretiu desiatku štartovnej listiny uzavrela Andrea Filserová z Nemecka, ktorá získala v tímových pretekoch bronzovú medailu. Predbežne sa dostala na 23. miesto a uvidí, či to postačí na druhé kolo.

29 Thea Louise Stjernesundová z Nórska sa dostala teraz na trať. Nepredviedla nijak oslnivú jazdu, predbežne je na 24. mieste a toto je otázne ohľadom postupu do druhého kola.

28 Vyzeralo to na ďalšie väčšie prekvapenie. Alexandra Tilleyová z Veľkej Británie začala veľmi dobre, ale po hrubej chybe stratila šancu ísť vyššie. Napokon je však v cieli na predbežnom 18. mieste, s čím musí byť spokojná a predstaví sa dnes v druhom kole.

27 Treťou americkou reprezentantkou na trati je Paula Moltzanová. V obráku sa jej však tak nedarí a po veľkej chybe napokon vypadla z trate a prvé kolo dnes nedokončila!

26 Nórska reprezentantka Kristin Lysdahlová je špecialistka na slalom, ale ide aj túto disciplínu. Od začiatku si držala vysoké tempo a môže byť spokojná, keďže je na predbežnom 12. mieste a vidno na jej tvári úsmev.

25 Estelle Alphandová reprezentuje Švédsko. Včera vybojovala striebornú medailu v tímových pretekoch a tak je dnes určite dobre naladená. So stratou cez 2 sekundy je na predbežnom 18. mieste, čiže asi nebude spokojná.

24 Svojho tretieho zástupcu poslalo na trať Slovinsko, sledovali sme jazdu Tiny Robnikovej. Hneď v úvode prišla veľká chyba a takmer vypadla z trate. Do cieľa napokon prišla, so stratou 1.84 sekundy a to stačí na predbežné 15. miesto.

23 Po krátkej prestávke sa na trať dostala Coralie Frasseová Sombetová z Francúzska. Už v úvode sa jej nedarilo a strata začala narastať. Napokon je na predbežnom 17. mieste so stratou cez 2 sekundy.

Priebežné poradie (22/99):



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:13,22

2. Nina O'Brienová (USA) +0,02

3. Lara Gutová-Behramiová (SUI) +0,08

4. Katharina Liensbergerová (AUT) +0,26

5. Michelle Gisinová (SUI) +0,34

6. Alice Robinsonová (NZL) +0,51

7. Maryna Gąsienicová-Danielová (POL) +0,57

8. Ragnhild Mowinckelová (NOR) +0,75

9. Tessa Worleyová (FRA) +0,92

10. Meta Hrovatová (SLO) +1,12

11. Petra Vlhová (SVK) +1,17

12. Wendy Holdenerová (SUI) +1,25

13. Ramona Siebenhoferová (AUT) +1,31

14. Marta Bassinová (ITA) +1,54

15. Stephanie Brunnerová (AUT) +1,95

16. Sara Hectorová (SWE) +2,24

17. Mina Fürst Holtmannová (NOR) +2,86

18. Elena Curtoniová (ITA) +4,11

Nasleduje krátka prestávka!

22 Tretia pretekárka v poradí čo vypadáva! Prvé kolo dnes nedokončila ani Valérie Grenierová z Kanady, ktorá má na to v tomto šampionáte smolu.

21 Franziska Gritschová z Rakúska odštartovala tú tretiu desiatku, ale ani ona sa do cieľa nedostala! Nešťastne vypadla v strede trate.

20 Slovinská reprezentantka Ana Buciková je dnes druhou pretekárkou, ktorá prvé kolo nedokončila! Uzavrela sa nám tak druhá desiatka štartovnej listiny.

Dámy a páni, pokračujeme v prekvapeniach ďalej! Američanka Nina O'Brienová sa postarala zatiaľ o najväčšie prekvapenie, po fantastickej jazde sa zaradila za svoju krajanku na druhé miesto a to len so stratou 0.02 stotiny! Tak čo nás to dnes ešte všetko čaká?

Tak toto je dne veľmi prekvapivé prvé kolo! Na predbežné 6. miesto sa teraz dostala Maryna Gąsienicová-Danielová z Poľska, ktorá predviedla parádnu jazdu a stratila na Shiffrinovú len 57 stotín. Nuž, dnes to bude veľmi zaujímavé druhé kolo.

Ale teraz tu máme ďalšie prekvapenie! Ragnhild Mowinckelová z Nórska sa v cieli raduje, pretože po výbornej jazde sa dostáva na predbežné 6. miesto a nechala za sebou lepšie pretekárky od nej a žiaľ aj našu Petru Vlhovú!

16 Po krátkej prestávke sa na trať dostala Elena Curtoniová z Talianska. Možno sa jej dávali menšie šance zabojovať o vyššie priečky, ale teraz predviedla zatiaľ najpomalšiu jazdu a je predbežne na 15. mieste.

Predbežné poradie:



1. Mikaela Shiffrinová (USA)

2. Lara Gutová-Behramiová (SUI)

3. Katharina Liensbergerová (AUT)

...

8. Petra Vlhová (SVK)

Nasleduje krátka prestávka!

15 Rakúska výprava sa nám rozširuje o meno Stephanie Brunnerovej. Tá nemala tak ideálny začiatok ako jej súperky, chcela ísť agresívnu jazdu a napokon v cieli stratila 1.95 sekundy a predbežne je na 12. mieste.

14 Ďalšia na trati bola Wendy Holdenerová zo Švajčiarska. Začala výborne a atakovala popredné umiestnenia. Škoda chýb v strede trate, ktorá ju stála dosť času a predbežne to stačí na 9. miesto.

Ešte dodám, že Petra Vlhová teda klesla na 8. miesto.

13 Po veľmi dlhej pauze sa na trať vrátila Alice Robinsonová z Nového Zélandu. Ešte stále mladá pretekárka a juniorská víťazka má šancu v obrovskom slalome stúpať vysoko. Teraz začala veľmi agresívne, záver nebol tak čistý, ale predbežne ide na výborné 5. miesto, takže spokojnosť.

12 Druhou rakúskou reprezentantkou na trati je Ramona Siebenhoferová. Ani ona nezačala zle a vyzeralo to nádejne, ale držala si svoje tempo až do cieľa a napokon to stačí na predbežné 8. miesto, zrejme môže byť spokojná.

11 Tú druhú desiatku štartovnej listiny odštartovala Meta Hrovatová zo Slovinska. Aj ona začala veľmi solídne a boli to len tesné rozdiely. V rovnakej bránke však spravila chybu ako Liensbergerovú a to ju stálo lepšie umiestnenie. V cieli to zatiaľ stačí na predbežné 6. miesto, takže odsúva našu Petru Vlhovú na 7. miesto!

Prvú desiatku štartovnej listiny uzavrela Katharina Liensbergerová z Rakúska. Tá začala veľmi dobre a prvé čísla boli dokonca zelené. Liensbergerová pokračovala v aktívnej jazde, síce nejde na líderskú pozíciu, ale je predbežne na 3. mieste! Výborná jazda od Rakúšanky, nebyť chyby mohlo to byť prvé miesto.

9 Prvou Nórkou na trati je dnes Mina Fürst Holtmannová. Ani ona nemôže byť spokojná a znova je tu celkom výrazný rozdiel. Od prvého medzičasu začala naberať na strate, ktorá sa zastavila na 2.86 a predbežne je na poslednom 8. mieste.

8 Pokračuje sa ďalej, na trať sa dostala švédska reprezentantka Sara Hectorová. Tá so svojou jazdou nemôže byť spokojná, v cieli po veľkých chybách stratila až 2.24 sekundy na líderku a zatiaľ je teda na poslednom mieste.

Ďalšia dnešná favoritka je určite Mikaela Shiffrinová z USA. Práve jej jazdu sme teraz mohli sledovať, aj keď mala medzičasy červené, tak výborne zvládla záver trate a napokon je predbežne prvá! Má náskok 0.08 stotiny, to bol fenomenálny záver v jej podaní!

Francúzska reprezentantka Tessa Worleyová zvládla úvod trate veľmi dobre a mala len minimálnu stratu. Stred trate jej však nevyšiel, ale v závere to vylepšila a momentálne je na predbežnom treťom mieste! Trocha je nahnevaná, nebyť vážnejšej chyby mohla byť aj vyššie.

Ďalej sme sledovali švajčiarsku reprezentantku Laru Gutovú-Behramiová, ktorá je tohtoročnou expertkou na SuperG a len ťažko sem má konkurenciu. Teraz však v prvom kole prekvapila, keď je v cieli na predbežnom prvom mieste, pretože svoju krajanku Gisinovú zdolala o 26 stotín! No, to bude dnes ešte veľmi zaujímavý pretek.

4 Na trať sa dostala druhá talianska reprezentantka a to Federica Brignoneová. Žiaľ, do cieľa v prvom kole sa ani nedostala, hneď v úvode mala veľké problémy, ktoré síce ustála, ale potom sa ďalšej veľkej chybe už nevyhla a dnes vypadáva!

Slovenská reprezentantka začala opatrnejšie a preto mala prvý medzičas horší. Prvá časť trate bola bez chýb, ale nebolo to zrovna ideálne. V závere viacej pridala a predbežne je na 2. mieste, na Gisinovú stratila 83 stotín, chýbala tomu troška väčšia aktivita či agresivita!

A už je to tu! Na štarte je pripravená Petra Vlhová, držíme palce!

2 Svojho zástupcu poslalo na trať Taliansko a to konkrétne Martu Bassinovú. V úvode začala veľmi dobre a mala zelený medzičas, ale potom prišli zaváhania a chyby a to sa odrazilo na ďalších časoch. V cieli napokon nezdolala Gisinovú a dokonca stratila 1.20 sekundy, čo je celkom dosť. Veľmi nevydarená jazda.

1 Ako prvá sa dnes na trať dostala švajčiarska reprezentantka Michelle Gisinová. Od začiatku predviedla veľmi solídnu jazdu a v cieli stanovila prvý dnešný čas: 1:13.56. Bola to jazda bez vážnejších chýb, určite budú mať súperky problém ju zdolať.

Prvé kolo obrovského slalomu sa práve začalo!

Všetko je už na štarte pripravené, prvé kolo dnešného obrovského slalomu sa môže začať. Prajem príjemný športový zážitok!

Prajem príjemné športové dopoludnie všetkým fanúšikom alpského lyžovania a slovenského športu! Svetový šampionát pokračuje dnes u žien obrovským slalomom a Petra Vlhová bude obhajovať zlato z posledných MS. Okrem nej sa ešte na trať dostane aj ďalšia naša reprezentantka a to Petra Hromcová. Obom našim dievčatám držíme palce, Vlhová má štartovné číslo 3 a Hromcová 55. Zatiaľ si prezrite štartovnú listinu, v ktorej je 99 pretekárok a potom sa znova tesne pred štartom prvého kola prihlásime.

Štartovná listina:



1. Michelle Gisinová (SUI)

2. Marta Bassinová (ITA)

3. Petra Vlhová (SVK)

4. Federica Brignoneová (ITA)

5. Lara Gutová-Behramiová (SUI)

6. Tessa Worleyová (FRA)

7. Mikaela Shiffrinová (USA)

8. Sara Hectorová (SWE)

9. Mina Fürst Holtmannová (NOR)

10. Katharina Liensbergerová (AUT)

11. Meta Hrovatová (SLO)

12. Ramona Siebenhoferová (AUT)

13. Alice Robinsonová (NZL)

14. Wendy Holdenerová (SUI)

15. Stephanie Brunnerová (AUT)

16. Elena Curtoniová (ITA)

17. Ragnhild Mowinckelová (NOR)

18. Maryna Gąsienicová-Danielová (POL)

19. Nina O'Brienová (USA)

20. Ana Buciková (SLO)

21. Franziska Gritschová (AUT)

22. Valérie Grenierová (CAN)

23. Coralie Frasseová Sombetová (FRA)

24. Tina Robniková (SLO)

25. Estelle Alphandová (SWE)

26. Kristin Lysdahlová (NOR)

27. Paula Moltzanová (USA)

28. Alexandra Tilleyová (GBR)

29. Thea Louise Stjernesundová (NOR)

30. Andrea Filserová (GER)

31. Neja Dvorniková (SLO)

32. Corinne Suterová (SUI)

33. A.J. Hurtová (USA)

34. Piera Hudsonová (NZL)

35. Doriane Escaneová (FRA)

36. Asa Andová (JPN)

37. Riikka Honkanenová (FIN)

38. Andrea Komšićová (CRO)

39. Magdalena Luczaková (POL)

40. Cassidy Grayová (CAN)

41. Leona Popovićová (CRO)

42. Nuria Pauová (ESP)

43. Charlotte Linggová (LIE)

44. Erika Pykalainenová (FIN)

45. Laura Pirovanová (ITA)

46. Francesca Baruzziová Farriolová (ARG)

47. Jekatěrina Tkačenková (RUS)

48. Miho Mizutaniová (JPN)

49. Kim Vanreuselová (BEL)

50. Laurence St. Germainová (CAN)

51. Noa Szollosová (ISR)

52. Zita Tóthová (HUN)

53. Nino Ciklauriová (GEO)

54. Sarah Schleperová (MEX)

55. Petra Hromcová (SVK)

56. Sara Roggemanová (BEL)

57. Anastasija Šepilenková (UKR)

58. Dóra Hólmfríður Friðgeirsdóttirová (ISL)

59. Vanina Guerillotová (POR)

60. Tess Arbezová (IRL)

61. Eva Vukadinovová (BUL)

62. Hanna Majtenyiová (HUN)

63. Axelle Molinová (BEL)

64. Katalin Dorultanová (HUN)

65. Marija Škanovová (BLR)

66. Sigríður Dröfn Auðunsdóttirová (ISL)

67. Anastasija Šepilenková (UKR)

68. Maria-Eleni Tsiovolouová (GRE)

69. Maja Tadičová (BIH)

70. Esma Alićová (BIH)

71. Kateryna Pyrožková (UKR)

72. Maria Ioana Constantinovová (ROU)

73. Tetjana Knopovová (UKR)

74. Helēna Ērenpreisaová (LAT)

75. Katja Brörg Dagbjartsdóttirová (ISL)

76. Jelena Vujičićová (MNE)

77. Hjördís Birna Ingvadottirová (ISL)

78. Manon Ouaissová (LIB)

79. Karlīna Hedviga Grāmatnieceová (LAT)

80. Nikolina Dragoljevićová (BIH)

81. Atefeh Ahmadiová (IRN)

82. Karolina Photiadesová (CYP)

83. Fani Marmarelliová (GRE)

84. Sadaf Savehšemšakiová (IRN)

85. Maria Abouová Jaoudeová (LIB)

86. Ariadni Oettliová (GRE)

87. Forough Abbasiová (IRN)

88. Thaleia Armeniová (CYP)

89. Georgia Epiphaniouová (CYP)

90. Carlie Maria Iskandarová (LIB)

91. Emīlija Anna Škapareová (LAT)

92. Naya Kurdiová (LIB)

93. Fiona Rustaová (KOS)

94. Ornella Öttlová Reyesová (PER)

95. Tamara Popovicová (MKD)

96. Marjan Kalhorová (IRN)

97. Aanchal Thakurová (IND)

98. Celine Martiová (HAI)

99. Anastasia Ferenidouová (GRE)

Vítame vás pri sledovaní dnešného onlajn textového prenosu z Majstrovstiev sveta v alpskom lyžovaní. U žien pokračuje šampionát obrovským slalomom, ktorého prvé kolo sa začína o 10:00.



Po Super-G, kombinácii a paralelnom obrovskom slalome je na programe obrovský slalom a to pochopiteľne aj s účasťou našej reprezentantky Petry Vlhovej. Tá zatiaľ získala na tomto šampionáte jednu striebornú medailu z kombinácie, do paralelného obrovského slalomu napokon nezasiahla, keďže prekvapivo vypadla v kvalifikácii.



V tomto preteku bude Petra patriť medzi hlavné favoritky na zisk medaile, potrebuje však úspešne zvládnuť prvé kolo a vybojovať si tak d odruhého kola čo najlepšiu pozíciu. Práve slovenská reprezentantka bude obhajovať zlatú medailu z posledného šampionátu.



Okrem Vlhovej, ktorej pridelili štartovné číslo 3 bude mať Slovensko v tomto preteku ešte jedného zástupcu, Petra Hromcová bdue mať štartovné číslo 55 v prvom kole. Obidvom našim dievčatám budeme držať palce, sledujte náš online prenos!