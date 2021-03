Sagan nabral stratu, van der Poel zvládol dramatický finiš

Dnešná piata etapa cyklistických pretekov s názvom Tirreno-Adriatico sa skončila. V prvých dvoch prémiách bola jedna skupinka, ktorá bola následne dobehnutá a v ďalších dvoch už kraľoval jasne van der Poel s Pogačarom. Práve oni dvaja ovládli v dramatickom závere dnešnú etapu. Peter Sagan sa ani dnes nepokúšal o únik, a tak sa potvrdzuje, že tieto cyklistické preteky berie skôr ako prípravu. To je odo mňa dnes všetko, ďakujem vám za pozornosť.

Dnešná piata etapa cyklistických pretekov s názvom Tirreno-Adriatico sa skončila. V prvých dvoch prémiách bola jedna skupinka, ktorá bola následne dobehnutá a v ďalších dvoch už kraľoval jasne van der Poel s Pogačarom. Práve oni dvaja ovládli v dramatickom závere dnešnú etapu. Peter Sagan sa ani dnes nepokúšal o únik, a tak sa potvrdzuje, že tieto cyklistické preteky berie skôr ako prípravu. To je odo mňa dnes všetko, ďakujem vám za pozornosť.

Mathieu van der Poel si to postrážil a stáva sa dnešným víťazom! Druhý je teda Tadej Pogačar. Ako tretí prešiel cieľovou čiarou Wout van Aert.

0,5 km