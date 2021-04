Obhajca končí. Paríž vrátil Bayernu finálovú prehru, Corona nezachránil Porto

Stav dvojzápasu velil obhajcovi trofeje útočiť, no spočiatku sa mu nedarilo trápiť domácu obranu. Až po vyše dvadsiatich minútach hry si Sane urobil priestor, no netrafil priestor troch žrdí.

Následne prišli chvíle PSG a Brazílčana Neymara.

V 28. minúte sa dostal k lopte po prieniku Mbappého, no vychytal ho Neuer. Onedlho sa mikrosúboj zopakoval, Neymar sa uvoľnil na hranici šestnástky a jeho strelu vyškriabal Neuer na žrď. V 37. minúte bol už Neuer prikrátky, no loptu zastavilo brvno. Konštrukcia bránky pokazila Neymarovi gólovú radosť aj do tretice, keď do nej namieril v čistej príležitosti po prihrávke Mbappého.

Vzápätí už Paríž pykal. Po akcii z ľavej strany si ešte Keylor Navas poradil s pokusom Davida Alabu, no lopta sa odrazila do hry a Choupo-Moting bol v dorážke dôraznejší než brániaci Presnel Kimpembe. Choupo-Moting skóroval do siete svojho bývalého klubu aj pred týždňom

Bayern mohol do prestávky pridať aj druhý zásah. Navas zlikvidoval ďalekonosnú strelu Alabu a v nadstavenom čase prvého dejstva zneškodnil tiež šancu Saneho.