20. etapa



Předposlední etapou letošního Tour de France je časovka na 40,7 km. Vzhledem k tomu, že žádné velké posuny v top 10 celkového pořadí již nelze očekávat, budeme spíše sledovat boj o prvenství v etapě. Pokud bychom ale přeci jen měli analyzovat šance na vylepšení umístnění některého ze závodníků na celkové pořadí, je zde snad jedině reálná šance na to, že Alexandr Vlasov se dostane na šesté místo před Louise Meintjese nebo že Adam Yates se posune na deváté místo před Andreje Lucenka.



Velkým favoritem na vítězství v dnešní etapě je Filippo Ganna, italský specialista na časovky z týmu Ineos Grenadiers. V posledních etapách neměl Ganna příliš práce, takže mohl na dnešek pošetřit síly. To naopak nemůžeme říct o dalším favoritovi na dnešní etapu Woutu Van Aertovi z Jumbo-Visma. Ten měl naopak týmové úkoly i své vlastní cíle snad ve všech etapách, proto je otázkou, kolik mu zbylo sil do dnešní velmi dlouhé časovky. Odepisovat Nizozemce ale nemůžeme nikdy. Dalšími vynikajícími časovkáři jsou Stefan Küng nebo Stefan Bisseger a vysoké umístění lze čekat také od členů top 10 Tadeje Pogařara s Geraintem Thomasem. Zajímavé bude také sledovat, jak časovku pojme muž ve žlutém trikotu Jonas Vingegaard.