Favorité: Fabio Jakobsen (NED/QST), Dylan Groenewegen (NED/BEX), Mads Pedersen (DE/TFS) a Jasper Philipsen (BEL/ADC), tihle čtyři spurteři letos dokázali ovládnout čtyři ryze sprinterské souboje na Tour de France. A pokud opravdu nevyjde nějaký únik, právě oni by zase měli být žhavými kandidáty na prvenství. Každopádně konkurovat by jim měli i ti, kteří dosud na první příčku, ba třeba i na stupně vítězů, nedosáhli – tedy kromě Wouta van Aerta (NED/TJV), který už přece dvakrát triumfoval, ale v tu chvíli se nejednalo o vyloženě rovinaté etapy jako v případě prvně jmenovaných. Letošní smolař Caleb Ewan (AUS/LTS), jedna z velkých person tohoto závodu Peter Sagan (SVK/TEN) či Danny van Poppel (NED/BOH) rozhodně budou mít také ambice ukázat naplno své schopnosti.

Trasa: Celkem 188,3 kilometru měří letošní 19. etapa, která nabídne hned dvě bodovaná stoupání čtvrté kategorie, a to zhruba v poslední třetině závodu, a také jednu sprinterskou prémii, která přijde na řadu už po 38 kilometrech. Upřímně řečeno se ale neočekává nějaký tuhý boj o tyto mety, neboť je jasné, že nejúspěšnějším spurterem se stane Wout van Aert (BEL/TJV) a nejlepším vrchařem jeho týmový parťák Jonas Vingegaard (DEN/TJV). Profil etapy představuje prakticky jednu velkou rovinu, nějaké větší překážky zkrátka nejsou na pořadu dne. A tak by se mělo odpovídat pouze na dvě otázky: vyjde únik, protože znavený peloton bude chtít dojet jen ve zdraví a v pořádku, nebo uvidíme sprinterský souboj v cílové pasáži v Cahorsu?

