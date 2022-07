ONLINE: Peter Sagan dnes na Tour de France 2022 - 18. etapa LIVE

Favorité, co očekávat:

Tour de France je nevyzpytatelná a těžko cokoliv predikovat. Nebo vy byste snad tipovali, že by byl Tadej Pogačar poprvé v kariéře vysvlečen ze žlutého trikotu?



Nicméně, vepředu se budou určitě pohybovat elitní vrchaři, o tom není sporu. Můžeme čekat útok Thibauta Pinota, který by se klidně mohl převléct do puntíkatého trikotu, i to je možné. Bránit puntíky bude Simon Geschke, hodně vysoko opět může být Louis Meintjes.



Čekejme i nástupy Tadeje Pogačara, který musí stáhnout Jonase Vingegaarda, jelikož v sobotní časovce na něj přes dvě minuty nenajede. Otázka je, kolik má ještě Pogačar sil a jak mu vůbec pomůže jeho tým, jelikož UAE Team Emirates už jede pouze ve čtyřech lidech a zejména odstoupení superdomestika a elitního vrchaře Rafala Majky může být pro Pogačara klíčové. Na druhou stranu, kdo čekal, že v sedmnácté etapě bude Pogačarovi až do závěrečných metrů k dispozici týmový kolega Brandon McNulty.