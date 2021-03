Ivona Fialková predviedla skvelý posun, dostala sa do najlepšej desiatky

Poradie dnešných pretekov: 1. Marte Olsbu Röiselandová (NOR) 32:54,8 (4) 2. Tiril Eckhoffová (NOR) +29,3 (4) 3. Hanna Solaová (BLR) +44,0 (5) 4. Julia Simonová (FRA) +1:01,7 (5) 5. Emilie Ägheim Kalkenbergová (NOR) +1:54,8 (2) 6. Franziska Preussová (GER) +2:05,9 (4) 7. Ivona Fialková (SVK) +2:08,6 (5) 8. Uljana Kajševová (RUS) +2:11,1 (5) 9. Jelena Kručinkinová (BLR) +2:11,5 (5) 10. Larisa Kuklinová (RUS) +2:13,5 (5) 11. Lena Häckiová (SUI) +2:26,2 (7) 12. Janina Hettichová (GER) +2:27,6 (5) 13. Karoline Offigstadová Knottenová (NOR) +2:37,8 (4) 14. Dunja Zdoucová (AUT) +2:37,8 (5) 15. Milena Todorovová (BUL) +2:41,2 (5) 16. Elvira Öbergová (SWE) +2:46,1 (5) 17. Mona Brorssonová (SWE) +2:46,9 (4) 18. Dorothea Wiererová (ITA) +2:46,9 (7) 19. Vanessa Hinzová (GER) +2:48,0 (4) 20. Iryna Krjuková (BLR) +2:50,7 (4) 21. Lisa Theresa Hauserová (AUT) +2:56,0 (9) 22. Emma Nilssonová (SWE) +2:56,3 (8) 23. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR) +2:57,3 (9) 24. Linn Perssonová (SWE) +2:57,4 (9) 25. Vanessa Voigtová (GER) +2:58,2 (3) 26. Lisa Vittozziová (ITA) +3:02,4 (5) 27. Dzinara Alimbekavová (BLR) +3:08,8 (8) 28. Denise Herrmannová (GER) +3:13,8 (6) 29. Chloé Chevalierová (FRA) +3:19,3 (8) 30. Olena Pidhrušná (UKR) +3:19,5 (6) 31. Aita Gasparinová (SUI) +3:24,7 (4) 32. Anaïs Chevalierová-Bouchetová (FRA) +3:28,8 (7) 33. Paulina Fialková (SVK) +3:36,4 (9) 34. Světlana Mironovová (RUS) +3:39,0 (7) 35. Julia Schwaigerová (AUT) +3:43,8 (6) 36. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) +3:52,3 (8) 37. Darja Blašková (BLR) +3:54,2 (5) 38. Johanna Talihärmová (EST) +3:55,3 (8) 39. Karoline Erdalová (NOR) +3:56,2 (6) 40. Suvi Minkkinenová (FIN) +4:09,1

Poradie po 4. streľbe: 1. Marte Olsbu Röiselandová (NOR) 27:41,3 (4) 2. Tiril Eckhoffová (NOR) +20,9 (4) 3. Hanna Solaová (BLR) +41,3 (5) 4. Julia Simonová (FRA) +48,7 (5) 5. Emilie Ägheim Kalkenbergová (NOR) +1:36,0 (2)

