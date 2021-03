Boli to jedny z najlepších pretekov, tešila sa Fialková

ÖSTERSUND, BRATISLAVA. Pred dvomi rokmi patrila k najrýchlejším bežkyniam vo Svetovom pohári. Do detailov pracovala na bežeckej technike s trénerom Martinom Bajčičákom.

Po 9. mieste v stíhacích pretekoch v Novom Meste je to jej druhý najlepší výsledok tejto zimy.

"Na trati som sa cítila výborne. Išla som jedny z najlepších pretekov sezóny. Som rada, že mi to konečne padlo na stojke. Škoda chybičky na ležke. Ale celkovo to bolo výborné. Teším sa na stíhacie preteky," hodnotila Fialková preteky pre RTVS. Ak by sa vyhla chybe na prvej streľbe, mohla byť v prvej trojke.

Zlepšila streľbu

Okrem bežeckej formy ju trápila v tejto sezóne aj streľba v stoji. Pred pretekmi v Östersunde mala Fialková v stoji len 65-percentnú úspeňosť streľby. To je medzi elitou podpriemer. Pre porovnanie pred dvomi rokmi mala 78-percentnú úspešnosť.