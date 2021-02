Adam Žampa stratil vyše troch sekúnd, Andreas ešte viac. Favorit vypadol

Prenos

Druhé kolo začne ve 13:30 a my vás k němu samozřejmě srdečně zveme.

Druhé kolo nejprve pojede třicítka nejrychlejších po prvním kole, a to od třicátého Andreje Drukarova až po nejrychlejšího po prvním kole Alexise Pinturaulta. Následně své druhé kolo odjede zbytek závodníků, kteří dokončili první kolo.

Konečné pořadí 1. kola



1. Alexis Pinturault (FRA) 1:17,55 min

2. Luca De Aliprandini (ITA) +0,40 s

3. Alexander Schmid (GER) +0,56

4. Mathieu Faivre (FRA) +0,58

5. Loïc Meillard (SUI) +1,25

6. Marco Schwarz (AUT) +1,56

7. Stefan Brennsteiner (AUT) +1,82

7. Žan Kranjec (SLO) +1,82

9. River Radamus (USA) +2,06

10. Stefan Luitz (GER) +2,08

11. Filip Zubčić (CRO) +2,12

12. Thibaut Favrot (FRA) +2,15

12. Roland Leitinger (AUT) +2,15

14. Riccardo Tonetti (ITA) +2,23

15. Henrik Kristoffersen (NOR) +2,73

16. Samu Torsti (FIN) +2,41

17. Mattias Rönngren (SWE) +2,65

18. Fabian Wilkens Solheim (NOR) +2,73

19. Giovanni Borsotti (ITA) +2,78

20. Adam Žampa (SVK) +3,16

21. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +3,42

22. Kryštof Krýzl (CZE) +3,59

23. Giovanni Franzoni (ITA) +3,84

24. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) +4,06

25. Andreas Žampa (SVK) +4,16

26. Seigo Kato (JPN) +4,21

27. Albert Ortega (ESP) +4,52

28. Tiziano Gravier (ARG) +4,80

29. Stefan Hadalin (SLO) +5,06

30. Andrej Drukarov (LTU) +5,52

...

43. Filip Baláž (SVK) +8,31

Ondřej Berndt (CZE) DNF

Jan Zabystřan (CZE) DNF

První kolo obřího slalomu je za námi, nejblíže zlaté medaili je po něm Alexis Pinturault, který byl už před závodem největším favoritem na zlato. Francouz předvedl parádní jízdu a před druhým kolem má náskok čtyř desetin na druhého Itala Lucu De Aliprandiniho, který by mohl být prvním italským medailistou tohoto mistrovství světa. Na průběžně třetím místě je se ztrátou 56 setin Němec Alexander Schmid. Do druhého kola bohužel nenastoupí další z velkých favoritů Marco Odermatt, který první kolo bohužel nedokončil. Obhájce zlata Henrik Kristoffersen je po prvním kole až patnáctý se ztrátou 2,32 sekundy.



Ze tří Čechů první kolo dokončil jen Kryštof Krýzl, a to na velmi dobrém 22. místě. Nejlepším ze Slováků je po prvním kole Adam Žampa, který ale jistě pomýšlí na lepší než dvacáté místo. Druhé kolo pojede i jeho bratr Andreas, který je pětadvacátý a také další Slovák Filip Baláž, který je na 43. místě.

Konec 1. kolo skončilo.

100 První kolo obřího slalomu na mistrovství světa zakončil svou jízdou Arif Mohd Chán z Indie. Jel velmi opatrně, aby se dostal do cíle, to se mu nakonec také povedlo, a to se ztrátou 32,48 sekund.

99 Suverénně nejstarším závodníkem prvního kola byl dvaašedesátiletý Mexičan Hubertus Von Hohenlohe. Ten bohužel svou jízdu neustál, upadl a dlouho se klouzal po sněhu až do ochranných sítí. Naštěstí je ale v pořádku, už je zase na nohou.

98 Saphal Ram Shrestha z Nepálu se do cíle prvního kola nedostal.

97 Tchajwanský reprezentant Calcy Ning-čchien Tchang je také v cíli, a to se ztrátou 41,63 sekund. Velmi opatrná jízda mu přinesla úspěch.

96 Yohan Goncalves Goutt z Východního Timoru dorazil do cíle prvního kola se ztrátou skoro 30 sekund a také pojede i druhé kolo.

95 Jásín Awíš z Maroka trať prvního kola nedokončil.

94 Ricardo Brancal z Portugalska ztratil taktéž přes dvacet sekund, i jeho uvidíme i ve druhém kole.

93 Matteo Gatti ze San Marina jel hodně opatrně, aby první kolo dokonči. To se mu povedlo a ztráta 23,25 sekundy mu vadit nebude, hlavně, že pojede i druhé kolo.

92 Naim Fenianos z Libanonu je také v cíli, a to se ztrátou 18,41 sekundy a je šestapadesátý.

91 Kypřan Demetrios Samuel Maxim také dorazil do cíle, a to se ztrátou skoro devatenácti sekund. V cíli se ale raduje, jako by vyhrál.

90 Albin Tahiri z Kosova první kolo úspěšně dokončil a se ztrátou přes 13 sekund se řadí na 52. místo.

89 Ašot Karapetjan z Arménie také do cíle nedorazil.

88 Soso Džafaridze první kolo nedokončil.

87 Íránský reprezentant Porja Savih Šemšákí si také zajede i druhé kolo, v cíli je se ztrátou 18,23 sekundy zatím poslední z těch, co dokončili.

86 Haiťan Richardson Viano také trať prvního kola sjel až do cíle, a to se ztrátou skoro 12 sekund.

85 Viktor Petkov z Makedonie také dorazil do cíle a nyní přebírá štafetu na padesátém místě on.

84 Michael Poettoz z Kolumbie se řadí na 50. místo.

83 Rumun Alexandru Stefan Stefanescu do cíle dorazil, se ztrátou skoro 14 sekund je sice nejpomalejší, ale pojede druhé kolo.

82 Černohorský závodník Eldar Salihovič teké první kolo nedokončil.

81 Islandský závodník Sturla Snær Snorrason také nedokončil svou jízdu.

80 Ukrajinec Levko Cibelenko nedokončil první kolo.

79 Matthieu Osch z Lucemburska se řadí se ztrátou necelých devíti sekund na 45. místo.

78 Řecký závodník Ioannis Antoniou nabral ztrátu větší než deset sekund, ale druhé kolo pojede.

77 Bulhar Kamen Zlatkov se také dostal do cíle prvního kola, řadí se na 41. místo.

76 Erjon Tola z Albánie první kolo také dokončil a řadí se na 46. místo.

75 Konstantin Stoilov z Bulharska se řadí na 41. místo se ztrátou 8,09 sekundy.

74 Reprezentant Bosny a Hercegoviny Emir Lokmić je po dojetí prvního kola v cíli na 39. místě.

73 Dánský závodník Casper Dyrbye má první kolo úspěšně za sebou, se ztrátou 9,05 sekundy se zařadil na 42. místo.

72 Strahinja Stanišič ze Srbska první kolo nedokončil.

71 ONLINE: Adam Žampa dnes - obrovský slalom na MS v lyžovaní (1. kolo) dnes | sportnet.sme.sk Slovenský závodník Filip Baláž do cíle také dorazil a se ztrátou 8,31 sekundy se zařadil na průběžné čtyřicáté místo.

70 Juan Pablo Vallecillo reprezentující Argentinu také první kolo zdárně dokončil, řadí se na 41. místo.

69 Tom Verbeke z Belgie úspěšně dorazil do cíle a zařadil se na 37. místo.

68 Lotyšský závodník Miks Zvejnieks také první kolo nedokončil.

67 Balint Ury z Maďarska svou jízdu nedokončil.

66 Nicolas Pirozzi z Chile do cíle dorazil a řadí se na 37. místo.

65 Izraelský reprezentant Itamar Biran se také do cíle nedostal.

64 Juhan Luik z Estonska první kolo nedokončil.

63 Australan Hugh McAdam první kolo naopak nedokončil.

62 Výbornou jízdu předvedl Argentinec Tiziano Gravier, v cíli je na 28. místě.

61 Barnabás Szöllös z Izraele se do cíle dostal, řadí se na 32. místo.

60 Sven von Appen z Chile bohužel těsně před cílem vypadl z trati.

59 Simon Breitfuss Kammerlander z Bolívie první kolo nedokončil.

58 Albert Popov z Bulharska se do cíle dostal a řadí se na 30. místo.

57 Argentinec Tomas Birkner de Miguel první kolo nedokončil.

56 Kamen Zlatkov z Bulharska první kolo zvládl, řadí se na 34. místo.

55 ONLINE: Adam Žampa dnes - obrovský slalom na MS v lyžovaní (1. kolo) dnes | sportnet.sme.sk Český reprezentant Ondřej Berndt bohužel ani obří slalom nedokončil, skončil už krátce po startu.

54 Michel Macedo z Brazílie je velmi spokojený, protože je v cíli se ztrátou 5,70 sekundy třicátý a mohl by zahajovat druhé kolo!

53 Chorvatský zkušený závodník Samuel Kolega byl ve včerejší kvalifikaci druhý nejlepší. Pojede i druhé kolo, řadí se na 30. místo.

52 Cristian Javier Simari Birkner z Argentiny to také dokázal a pojede druhé kolo, po tom prvním ztrácí 7,02 sekundy.

51 Korejský reprezentant Dongkwan Hong je po delší době závodníkem, který těžkou trať dokončil, se ztrátou 8,61 sekundy se řadí na poslední 31. místo.

50 První polovinu startovní listiny uzavřel vítěz včerejší kvalifikace James Crawford, ani on ale první kolo nedokončil.

49 Ian Gut z Lichtenštejnska chyboval ve střední pasáži trati a do cíle se nedostal.

48 Ruský závodník Nikita Alechin také do cíle nedorazil.

47 Stejně dopadl také irský reprezentant Alec Scott, také on po sérii chyb vypadl z trati.

46 Nikita Kazazajev z Ruska do cíle prvního kola nedorazil.

45 Španěl Albert Ortega předvedl na svůj standard velmi dobrou jízdu, se ztrátou 4,52 sekundy jde na 27. místo.

44 ONLINE: Adam Žampa dnes - obrovský slalom na MS v lyžovaní (1. kolo) dnes | sportnet.sme.sk Český reprezentant Jan Zabystřan má na MS skvělou formu, což ukázal ve sjezdu či v kombinaci. I dnes svou jízdu rozjel výborně a mohl pomýšlet i na první dvacítku, ve střední pasáži ale špatně vypočítal nájezd do jedné zatáčky a neprojel červenou branku.

43 Andořan Joan Verdu do cíle prvního kola nedorazil.

42 Novozélandský závodník zvolil raději opatrnou jízdu. Do cíle se dostal, ale se ztrátou 6,54 sekundy je průběžně poslední.

41 Dries van den Bröcke z Belgie tak úspěšný nebyl, první kolo nedokončil.

40 Litevský reprezentant Andrej Drukarov bude určitě spokojený, protože těžkou trať zdolal a dorazil do cíle. Se ztrátou 5,52 sekundy je poslední z těch, do se do cíle dostali.

39 Brodie Seger dopadl podobně, také on se dopustil chyby, po které neprojel modrou bránu.

38 Reprezentant Velké Británie Charlie Raposo se do cíle nedostal.

37 Italský závodník Giovanni Franzoni má teprve devatenáct let a nejezdí ani Světové poháry. Svou jízdu zvládl slušně, řadí se na 23. místo.

36 Prvním českým reprezentantem na trati byl zkušený Kryštof Krýzl. I on se dokázal na ledovaté trati dostat až do cíle, se ztrátou 3,59 sekundy se řadí na 22. místo. Slušná jízda, jsme rádi, že Krýzla uvidíme i ve druhém kole.

35 Finský závodník Samu Torsti předvedl skvělou jízdu, ztratil jen 2,41 sekundy a řadí se na výborné šestnácté místo!

34 Japonec Seigo Kato dokázal udržet soustředění po celou dobu své jízdy a do cíle se dostal, se ztrátou 4,23 sekundy se řadí na 23. místo hned za Andrease Žampu.

33 Teprve devatenáctiletý švédský reprezentant William Hansson se do cíle také nedostal, dá se očekávat, že s vyššími startovními čísly bude výpadků přibývat.

32 Závod se vůbec nepovedl Nizozemci Maartenovi Meinersovi, který vypadl z trati už krátce po startu.

31 Ruský závodník Ivan Kuzněcov předvedl povedený paralelní závod, ale v obřím slalomu na umístnění v první patnáctce nenavázal, do cíle prvního kola se nedostal.

Průběžné pořadí 1. kola (30/100)



1. Alexis Pinturault (FRA) 1:17,55 min

2. Luca De Aliprandini (ITA) +0,40 s

3. Alexander Schmid (GER) +0,56

4. Mathieu Faivre (FRA) +0,58

5. Loïc Meillard (SUI) +1,25

6. Marco Schwarz (AUT) +1,56

7. Stefan Brennsteiner (AUT) +1,82

7. Žan Kranjec (SLO) +1,82

9. River Radamus (USA) +2,06

10. Stefan Luitz (GER) +2,08

11. Filip Zubčić (CRO) +2,12

12. Thibaut Favrot (FRA) +2,15

12. Roland Leitinger (AUT) +2,15

14. Riccardo Tonetti (ITA) +2,23

15. Henrik Kristoffersen (NOR) +2,73

16. Mattias Rönngren (SWE) +2,65

17. Fabian Wilkens Solheim (NOR) +2,73

18. Giovanni Borsotti (ITA) +2,78

19. Adam Žampa (SVK) +3,16

20. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +3,42

21. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) +4,06

22. Andreas Žampa (SVK) +4,16

23. Stefan Hadalin (SLO) +5,06

30 ONLINE: Adam Žampa dnes - obrovský slalom na MS v lyžovaní (1. kolo) dnes | sportnet.sme.sk Andreas Žampa měl ve své jízdě rezervy, ale s těžkou tratí se popral a dorazil až do cíle, se ztrátou 4,16 sekundy se zařadil a 22. místo. Jeho bratr Adam je devatenáctý.

30 ONLINE: Adam Žampa dnes - obrovský slalom na MS v lyžovaní (1. kolo) dnes | sportnet.sme.sk S třicítkou už je na startu připraven slovenský reprezentant Andreas Žampa!

29 Až nyní se nám na trati prvního kola představil první švédský reprezentant Mattias Rönngren. Nepředvedl špatnou jízdu, ztratil 2,65 sekundy a řadí se na šestnácté místo.

28 Stefan Hadalin ze Slovinska udělal ve střední pasáži velkou chybu, kdy byl rád, že se vešel do modré branky. Druhé kolo pojede, ale je až jednadvacátý a ztrácí 5,06 sekundy.

27 Ruský závodník Aleksandr Andrijenko už na prvním mezičase ztrácel 1,42 sekundy a do cíle se nakonec ani nedostal, skončil na zemi.

26 Americký reprezentant River Radamus předvedl na ledovaté trati nebojácnou jízdu, nebál se atakovat branky a držel si vysokou stopu a odměnou je mu deváté místo se ztrátou 2,06 sekundy.

25 Norům první kolo zatím nevychází, nejlepší Henrik Kristoffersen je až čtrnáctý a může zapomenout na obhajobu zlata. Náladu norským fanouškům nezvedl ani Fabian Wilkens Solheim, který se řadí na 15. místo se ztrátou 2,73 sekundy.

24 Riccardo Tonetti z Itálie se chtěl v domácích kulisách určitě předvést, a to se mu povedlo, se ztrátou 2,23 sekundy se řadí na slušné třinácté místo a z Italů je druhý nejlepší.

23 Ani druhý kanadský závodník se do cíle prvního kola obřího slalomu do cíle nedostal, po Eriku Readovi končí předčasně také Trevor Philp.

Průběžné pořadí 1. kola (22/100)



1. Alexis Pinturault (FRA) 1:17,55 min

2. Luca De Aliprandini (ITA) +0,40 s

3. Alexander Schmid (GER) +0,56

4. Mathieu Faivre (FRA) +0,58

5. Loïc Meillard (SUI) +1,25

6. Marco Schwarz (AUT) +1,56

7. Stefan Brennsteiner (AUT) +1,82

7. Žan Kranjec (SLO) +1,82

9. Stefan Luitz (GER) +2,08

10. Filip Zubčić (CRO) +2,12

11. Thibaut Favrot (FRA) +2,15

11. Roland Leitinger (AUT) +2,15

13. Henrik Kristoffersen (NOR) +2,32

14. Giovanni Borsotti (ITA) +2,78

15. Adam Žampa (SVK) +3,16

16. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +3,42

17. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) +4,06

22 Rakušan Stefan Brennsteiner předvedl velmi agresivní jízdu od začátku až do konce. Jeho jízda možná nevypadal stylově tak čistě, ale Rakušanovi to nakonec stačí na velmi dobré sedmé místo se ztrátou 1,82 sekundy.

21 Ital Giovanni Borsotti domácí příznivce svou jízdou příliš nepotěšil, už na druhém mezičase ztrácel 1,87 sekundy. V cíli je z toho nakonec třinácté místo a ztráta 2,78 sekundy.

20 Německý reprezentant převedl velmi solidní jízdu. Ani on se sice pár chyb nevyvaroval, ale ztratil jen 2,08 sekundy a řadí se na osmé místo.

19 ONLINE: Adam Žampa dnes - obrovský slalom na MS v lyžovaní (1. kolo) dnes | sportnet.sme.sk Adam Žampa bohužel výhodného startovního čísla nevyužil a ztratil 3,1 sekundy a řadí se až na dvanácté místo. Na první desátku ztrácí více než sekundu, uvidíme, jak na to bude na konci prvního kola.

19 ONLINE: Adam Žampa dnes - obrovský slalom na MS v lyžovaní (1. kolo) dnes | sportnet.sme.sk Na trati už je Slovák Adam Žampa, který může směle pomýšlet na první desítku, v této sezoně jezdí obří slalomu skvěle!

18 Francouzi mají dva závodníky v první čtyřce, Thibaut Favrot je ale nenapodobil, udělal několik chybiček, které ho stály čas a výsledkem je dělené deváté místo a ztráta 2,15 sekundy.

17 Další Rakušan Manuel Feller ani zdaleka tak úspěšný nebyl a ani se nedostal do cíle prvního kola. Schwarz je tak zatím nejlepším z rakouského týmu.

16 Po krátké pauze se na trať vrhnul skvělý rakouský slalomář Marco Schwarz. V obřích slalomech zatím tak skvělých výsledků nedosahuje, což se dnes potvrdilo, ale za průběžné šestí místo a ztrátu 1,56 sekundy se rozhodně stydět nemusí.

Průběžné pořadí 1. kola (15/100)



1. Alexis Pinturault (FRA) 1:17,55 min

2. Luca De Aliprandini (ITA) +0,40 s

3. Alexander Schmid (GER) +0,56

4. Mathieu Faivre (FRA) +0,58

5. Loïc Meillard (SUI) +1,25

6. Žan Kranjec (SLO) +1,82

7. Filip Zubčić (CRO) +2,12

8. Roland Leitinger (AUT) +2,15

9. Henrik Kristoffersen (NOR) +2,32

10. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +3,42

11. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) +4,06

15 První kolo obřího slalomu je postavené hodně zrádně, na vlastní kůži to pocítil také Kanaďan Erik Read, ani on se do cíle nedostal.

14 Švýcarům se dnes nedaří a už třetí jejich reprezentant nedorazil do cíle, tentokrát smůla potkala Gina Caviezela.

13 Prvním Rakušanem na trati prvního kola byl Roland Leitinger. Jízda mu ovšem nevyšla podle představ, se ztrátou 2,15 sekundy se řadí až na osmé místo.

12 ONLINE: Adam Žampa dnes - obrovský slalom na MS v lyžovaní (1. kolo) dnes | sportnet.sme.sk Prvním domácím závodníkem na trati prvního kola byl Luca De Aliprandini. Itálie stále čeká na první medaili z domácího MS, De Aliprandini by ji klidně mohl doručit, zejména druhá polovina jízdy se mu povedla na výbornou a v cíli je druhý se ztrátou pouze čtyř desetin!

11 Justin Murisier už dokázal být v této sezoně jednou v obřím slalomu na pódiu, dnes ale nepatřil mezi favority. Hned po startu udělal Švýcar jednu velkou chybu, po které se ještě dokázal do své jízdy vrátit, ale po pár desítkách metrů chyboval znovu a tentokrát už se do jedné z bran nevešel.

10 ONLINE: Adam Žampa dnes - obrovský slalom na MS v lyžovaní (1. kolo) dnes | sportnet.sme.sk Německý reprezentant Alexander Schmid měl sice v úvodu své jízdy trochu problémy, ale dokázal se skvěle srovnat a do cíle dorazil se ztrátou pouze 56 setin a řadí se na druhé místo! Škoda chybičky v závěru, která ho možná stála i první místo.

9 ONLINE: Adam Žampa dnes - obrovský slalom na MS v lyžovaní (1. kolo) dnes | sportnet.sme.sk Další Francouz Mathieu Faivre získal zlato z paralelního závodu a na medaili myslí určitě i dnes. Faivre předvedl parádní jízdu a zatím se přiblížil svému krajanovi Pinturaultovi nejblíž, ze druhého místa ztrácí jen 58 setin.

8 Francouzský reprezentant Victor Muffat-Jeandet nevypadal na zledovatělé trati moc dobře, už na druhém mezičase ztrácel 2,33 sekundy. Nakonec je se ztrátou 3,42 sekund až šestý.

7 Ani Švýcar Loïc Meillard na vedoucího Pinturaulta vůbec nestačil, a to přitom předvedl na těžké trati velmi solidní jízdu. Se ztrátou 1,25 se Meillard řadí na druhé místo a hlásí se do boje o medaile.

6 Norský závodník Leif Kristian Nestvold-Haugen získal na MS v roce 2017 v obřím slalomu bronz, dnes ale na medaili pomýšlet nemůže, po prvním kole totiž ztrácí 4,06 sekundy, jeho jízda měla hodně nedostatků.

5 Slovinský reprezentant Žan Kranjec také na Pinturaulta nestačil, ale zbytek startovního pole dokázal vmáčknout pod sebe a se ztrátou 1,82 sekundy jde na druhé místo.

4 ONLINE: Adam Žampa dnes - obrovský slalom na MS v lyžovaní (1. kolo) dnes | sportnet.sme.sk Alexis Pinturault vyhrál tři poslední obří slalomy sezony a na tomto MS už má bronz z paralelního závodu. První kolo zvládl Francouz naprosto fenomenální a jde do vedení o 2,12 sekundy. To je vskutku masivní náskok.

3 První kolo už má za sebou obhájce světového titulu v obřím slalomu Henrik Kristoffersen. Nor jel hodně podobně jako před ním Zubčič. Na třetím mezičase sice vedl o 23 setin, v cíli ale nakonec dvě desetiny ztrácí.

2 Prvním mužem, který dorazil do cíle prvního kola, je s dvojkou Filip Zubčić. I Chorvat měl problémy a jeho jízda určitě nebyla dokonalá, máme ale stanoven úvodní čas 1:19,67 minuty.

1 ONLINE: Adam Žampa dnes - obrovský slalom na MS v lyžovaní (1. kolo) dnes | sportnet.sme.sk Jako první se na trať vydal Marco Odermatt, jeden z hlavních favoritů na zlato ale skončil záhy po startu, kdy ztratil stabilitu a neprojel jednu z branek.

Start 1. kolo začalo.

První kolo obřího slalomu se už nezadržitelně blíží, jako první z celkové stovky startujících se na sjezdovku vrhne Švýcar Marco Odermatt.

Startovní listina



1. Marco Odermatt (SUI)

2. Filip Zubčić (CRO)

3. Henrik Kristoffersen (NOR)

4. Alexis Pinturault (FRA)

5. Žan Kranjec (SLO)

6. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR)

7. Loïc Meillard (SUI)

8. Victor Muffat-Jeandet (FRA)

9. Mathieu Faivre (FRA)

10. Alexander Schmid (GER)

11. Justin Murisier (SUI)

12. Luca De Aliprandini (ITA)

13. Roland Leitinger (AUT)

14. Gino Caviezel (SUI)

15. Erik Read (CAN)

16. Marco Schwarz (AUT)

17. Manuel Feller (AUT)

18. Thibaut Favrot (FRA)

19. Adam Žampa (SVK)

20. Stefan Luitz (GER)

21. Giovanni Borsotti (ITA)

22. Stefan Brennsteiner (AUT)

23. Trevor Philp (CAN)

24. Riccardo Tonetti (ITA)

25. Fabian Wilkens Solheim (NOR)

26. River Radamus (USA)

27. Aleksandr Andrijenko (RUS)

28. Stefan Hadalin (SLO)

29. Mattias Rönngren (SWE)

30. Andreas Žampa (SVK)

31. Ivan Kuzněcov (RUS)

32. Maarten Meiners (NED)

33. William Hansson (SWE)

34. Seigo Kato (JPN)

35. Samu Torsti (FIN)

36. Kryštof Krýzl (CZE)

37. Giovanni Franzoni (ITA)

38. Charlie Raposo (GBR)

39. Brodie Seger (CAN)

40. Andrej Drukarov (LTU)

41. Dries van den Bröcke (BEL)

42. Willis Feasey (NZL)

43. Joan Verdu (AND)

44. Jan Zabystřan (CZE)

45. Albert Ortega (ESP)

46. Nikita Kazazajev (RUS)

47. Alex Scott (IRL)

48. Nikita Alechin (RUS)

49. Ian Gut (LIE)

50. James Crawford (CAN)

51. Dongkwan Hong (KOR)

52. Cristian Javier Simari Birkner (ARG)

53. Samuel Kolega (CRO)

54. Michel Macedo (BRA)

55. Ondřej Berndt (CZE)

56. Kamen Zlatkov (BUL)

57. Tomas Birkner de Miguel (ARG)

58. Albert Popov (BUL)

59. Simon Breitfuss Kammerlander (BOL)

60. Sven von Appen (CHI)

61. Barnabás Szöllös (ISR)

62. Tiziano Gravier (ARG)

63. Hugh McAdam (AUS)

64. Juhan Luik (EST)

65. Itamar Biran (ISR)

66. Nicolas Pirozzi (CHI)

67. Balint Ury (HUN)

68. Miks Zvejnieks (LAT)

69. Tom Verbeke (BEL)

70. Juan Pablo Vallecillo (ARG)

71. Filip Baláž (SVK)

72. Strahinja Stanišič (SRB)

73. Casper Dyrbye Næsted (DEN)

74. Emir Lokmić (BIH)

75. Konstantin Stoilov (BUL)

76. Erjon Tola (ALB)

77. Kamen Zlatkov (BUL)

78. Ioannis Antoniou (GRE)

79. Matthieu Osch (LUX)

80. Levko Cibelenko (UKR)

81. Sturla Snær Snorrason (ISL)

82. Eldar Salihovič (MNE)

83. Alexandru Stefan Stefanescu (ROU)

84. Michael Poettoz (COL)

85. Viktor Petkov (MKD)

86. Richardson Viano (HAI)

87. Porja Savih Šemšákí (IRN)

88. Soso Japharidze (GEO)

89. Ašot Karapetjan (ARM)

90. Albin Tahiri (KOS)

91. Demetrios Samuel Maxim (CYP)

92. Naim Fenianos (LIB)

93. Matteo Gatti (SMR)

94. Ricardo Brancal (POR)

95. Yassine Aouich (MAR)

96. Yohan Goutt Goncalves (TLS)

97. Calcy Ning-Chien Tang (TPE)

98. Saphal Ram Shrestha (NEP)

99. Hubertus Von Hohenlohe (MEX)

100. Arif Mohd Khan (IND)

Výsledky obřího slalomu na MS 2019



1. Henrik Kristoffersen (NOR)

2. Marcel Hirscher (AUT)

3. Alexis Pinturault (FRA)

Pořadí SP v obřím slalomu (6/10)



1. Alexis Pinturault (FRA) 440 bodů

2. Marco Odermatt (SUI) 400

3. Filip Zubčić (CRO) 368

4. Loïc Meillard (SUI) 245

5. Tommy Ford (USA) 200

...

20. Adam Žampa (SVK) 79

39. Andreas Žampa (SVK) 11

Pořadí Světového poháru (27/38)



1. Alexis Pinturault (FRA) 924 bodů

2. Marco Odermatt (SUI) 699

3. Marco Schwarz (AUT) 666

4. Matthias Mayer (AUT) 604

5. Loïc Meillard (SUI) 562

...

69. Adam Žampa (SVK) 79

126. Andreas Žampa (SVK) 11

Na MS v Cortině už se mezi muži rozdělí jen dvě sady medailí, včera se bude bojovat o ty z obřího slalomu. V této disciplíně je největším favoritem Francouz Alexis Pinturault, všestranný lyžař, který vede hodnocení nejen obřího slalomu, ale i celkového Světového poháru, a to s obrovským náskokem. Na tomto MS získal Pinturault už dvě medaile, ale na zlato ještě čeká. V SuperG i v kombinaci byl druhý. V obřím slalomu by se mohl dočkat, poslední tři obřáky v rámci Světového poháru vyhrál. Pinturault bude obhajovat bronz z obřího slalomu z MS 2019.



Hlavním konkurentem Francouze bude švýcarský mladík Marco Odermatt. Ten má sice teprve 23 let, ale už konkuruje nejlepším, v této sezoně už dokázal jeden obří slalom vyhrát a v jeho hodnocení je druhý hned za Pinturaultem. V šesti obřácích v této sezoně byl nejhůř čtvrtý. Na tomto MS byl hodně blízko překvapivé medaile ve sjezdu, kde obsadil čtvrté místo.



Třetím velkým favoritem tohoto závodu je chorvatský lyžař Filip Zubčić, který už si také připsal v této sezoně jedno vítězství v obřím slalomu, k tomu přidal dvě druhé a jedno třetí místo v této disciplíně. Před MS nabral Zubčič výbornou formu, kterou potvrzuje i v Cortině, už má na kontě stříbrnou medaili z paralelního závodu, což byl jediná závod, do kterého zatím nastoupil.



Okruh adeptů na medaile je samozřejmě širší, radovat by se mohli třeba norský obhájce světového titulu Henrik Kristoffersen, Švýcar Loïc Meillard, Slovinec Žan Kranjec nebo Američan Tommy Ford.



Na startu prvního kola budou také tři Češi, Kryštof Krýzl, Jan Zabystřan a Ondřej Berndt, největším favoritem na postup do druhého kola by měl být Zabystřan, který už má na kontě deváté místo z kombinace. Slovensko budou reprezentovat Adam Žampa, Andreas Žampa a Filip Baláž. Adam Žampa by do druhého kola rozhodně postoupit měl, v této sezoně už byl v obřím slalomu dvakrát v první desítce.

Zdravím a vítám všechny příznivce alpského lyžování u sledování on-line přenosu 1. kola obřího slalomu mužů v rámci mistrovství světa v italské Cortině d'Ampezzo.