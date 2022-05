ONLINE: Giro d'Italia 2022 dnes v Budapešti - 1. etapa LIVE

1. etapa: Budapešť – Visegrád První etapa letošního Gira se, stejně jako další dvě, pojede v Maďarsku. Závod začíná netradičně etapou jako dělanou pro rychlé klasikáře, kteří dokáží zvládnout krátké, ale za to prudké cílové stoupání. Etapa měří 195 km a po celou dobu je převážně rovinatá a dokonce se v průběhu nebudou rozdělovat ani žádné body do vrchařské klasifikace. Necelých šest kilometrů před cílem pak začne cílové stoupání, které by nemělo vytvořit rozdíly mezi závodníky na celkové pořadí, ale mělo by zaručit mimořádně atraktivní dojezd. Kdo zde uspěje, připíše si nejen prvenství v etapě, ale také bude prvním majitelem růžového trikotu. Jednoznačným favoritem první etapy je Nizozemec z týmu Alpecin-Fenix Mathieu van der Poel, dojezd této etapy je pro něj jako dělaný, letos má navíc skvělou formu, už ovládl monument Kolem Flander a skončil třetí na Milán-San Remo. Největším konkurentem mu bude patrně eritrejský cyklista Biniam Girmay, překvapivý vítěz letošního závodu Gent-Wevelgem. Uvidíme, jestli vydrží v závěrečném stoupání až do samotného finiše Caleb Ewan, což je výborný sprinter, kterému by ale kratší stoupání nemuselo vadit.

1. etapa: Budapešť – Visegrád První etapa letošního Gira se, stejně jako další dvě, pojede v Maďarsku. Závod začíná netradičně etapou jako dělanou pro rychlé klasikáře, kteří dokáží zvládnout krátké, ale za to prudké cílové stoupání. Etapa měří 195 km a po celou dobu je převážně rovinatá a dokonce se v průběhu nebudou rozdělovat ani žádné body do vrchařské klasifikace. Necelých šest kilometrů před cílem pak začne cílové stoupání, které by nemělo vytvořit rozdíly mezi závodníky na celkové pořadí, ale mělo by zaručit mimořádně atraktivní dojezd. Kdo zde uspěje, připíše si nejen prvenství v etapě, ale také bude prvním majitelem růžového trikotu. Jednoznačným favoritem první etapy je Nizozemec z týmu Alpecin-Fenix Mathieu van der Poel, dojezd této etapy je pro něj jako dělaný, letos má navíc skvělou formu, už ovládl monument Kolem Flander a skončil třetí na Milán-San Remo. Největším konkurentem mu bude patrně eritrejský cyklista Biniam Girmay, překvapivý vítěz letošního závodu Gent-Wevelgem. Uvidíme, jestli vydrží v závěrečném stoupání až do samotného finiše Caleb Ewan, což je výborný sprinter, kterému by ale kratší stoupání nemuselo vadit.