Rusi už môžu mať prvých športovcov v Paríži. Teraz čakajú na Thomasa Bacha

Do otvorenia olympiády ostáva menej ako osem mesiacov. Príprava na najväčšie športové podujatie je v plnom prúde. Mnohí športovci majú svoje miestenky isté. Ďalší o ne budú v najbližších mesiacoch bojovať.

Toľko dní ostáva do momentu, kedy v Paríži posledný člen olympijskej štafety zapáli olympijský oheň a prezident Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach vyhlási olympijské hry v Paríži za otvorené.

MOV však už na jar tohto roka navrhlo, aby športové federácie ruských športovcov znovu zobrali späť a Thomas Bach sa vyjadril, že v pozícii neutrálnych športovcov by si za istých podmienok vedel Rusov a Bielorusov na hrách v Paríži predstaviť.

Niektorí ruskí športovci by dokonca mali už kvalifikačné kritéria splnené. Napríklad Medzinárodná cyklistická únia (UCI) už Rusom napísala, že v cestných pretekoch majú aktuálne po dve miestenky pre mužov a dve pre ženy.

Lenže kvalifikácie v jednotlivých športoch sa uzatvárajú a olympijské hry sa blížia. Bach potvrdil, že o niekoľko dní sa v Lausanne uskutoční olympijský samit so „všetkými zainteresovanými stranami.“

Teoreticky tak už Rusko má prvých športovcov na hrách v Paríži. Niektoré športové federácie ruských športovcov pustili späť na medzinárodné súťaže a nie je to vôbec malý okruh.

„Riešenie je teraz na MOV. Povedali nám, že rozhodnú v marci, no neočakávam nič pozitívne,“ doplnil Jekimov.

Rozhodnú v marci?

Olympijský výbor navrhuje, aby sa na hrách zúčastnili športovci z Ruska a Bieloruska ako neutrálni, bez štátnych symbolov. Právo štartu by mali len tí športovci, ktorí nepodporovali ruskú agresiu na Ukrajine a ktorí nie sú súčasťou silových zložiek ani športových klubov, ktoré pod tieto zložky spadajú.

Okrem toho MOV nepripúšťa štart týchto dvoch krajín v kolektívnych športoch.

„Výkonný výbor MOV zaujme stanovisko v závislosti, čo na olympijskom samite zaznie. Toto rozhodnutie by malo padnúť na najbližšom rokovaní výkonného výboru,“ doplnil Bach. To by však mohlo byť až v marci, teda štyri mesiace pred otvorením hier.

Vzhľadom na taký neskorý dátum by aj pri v prípade súhlasu v prospech štartu ruských a bieloruských športovcov v Paríži nakoniec štartovalo len niekoľko desiatok.

Na posledných letných hrách v Tokiu 2020 štartovali ruskí športovci pod neutrálnou vlajkou a názvom Ruský olympijský výbor. Vtedy to bolo pre obchádzanie antidopingových pravidiel.