Saganov štart je prakticky vylúčený. Slovákov bude v Paríži historicky najmenej

BRATISLAVA. Nie je to optimistický pohľad. Pri pohľade na prechádzajúce výpravy, je trend viac ako jasný. Nedarí sa ho zvrátiť, ba ani len zmierniť. Aktuálne sa zdá, že ešte viac akceleruje. Na olympijských hrách v Paríži bude súťažiť najmenší počet slovenských športovcov v ére samostatnosti. 101 dní pred otvorením olympijských hier, má miestenku istú len 14 slovenských športovcov v 4 športoch. A v tomto roku zatiaľ zoznam rozšíril iba strelec Juraj Tužinský. Odhady boli optimistické

Je to žalostný stav. Hoci je isté, že v Paríži nastúpi vyšší počet. Realistický odhad je, že sa toto číslo môže zdvojnásobiť. No aj tak by to bol od hier v Riu 2016 bezmála 50-percentný pokles.

„Odhady boli optimistické. Keď sme počítali, že sa priblížime k počtu športovcov na olympijských hrách v Tokiu – 41. S odhadmi musíme klesať. Už rátame s počtom 30 až 35. Skutočnosť je taká, že našim športovcom sa nedarí získať kvalifikačné miesta. Ale proces je stále otvorený a dúfame, že sa o miestenky pobijú,“ reagoval športový riaditeľ Slovenského olympijského a športového výboru Roman Buček. Slovensko sa na olympijských hrách posúva na úroveň malých a rozvojových krajín.

Nie je vylúčené, že početnejšia bude na hrách v Paríži aj výprava olympijského tímu utečencov. Teda športovcov, ktorí museli z vážnych dôvodov opustiť svoju domovskú krajinu. V Tokiu mala táto výprava 29 členov. V Paríži môže ich počet pokojne prekročiť tridsiatku. Kvalifikácia stále prebieha a športovci môžu plniť kritériá. V blízkom období čakajú kvalifikačné preteky chodcov, svetovú kvalifikáciu budú mať zápasníci, kanoisti aj boxeri. Veľmi dobrú pozíciu má skejtboardista Richard Tury. Siekel verí, že niekto medailou opäť prekvapí V porovnaní s minulosťou sa zatiaľ ukazuje, že výprava je menšia, no kvalitnejšie zastúpená. V streľbe aj vo vodnom slalome viacerí reprezentanti vybojovali na svetovej úrovni úspechy a v Paríži budú patriť medzi favoritov.

„Želiezka v ohni máme. Strelci aj vodní slalomári majú vysoké ambície. Naše vlajkové športy sú tam. Verím, že nejaké medaily budú. Problém je so športovcami, ktorí splnia kritériá, ale nemajú najvyššie ambície, ale aj to je potrebné, pre to, aby tím fungoval, aby sme mali dobré podmienky od organizátora, aby bol dostatočný počet členov realizačného tímu,“ pripomína Buček. Na hrách v Tokiu sa dokonca podarila Rorymu Sabbatinimu senzácia, keď vybojoval striebro. Medzi kandidátov na medailu pritom nepatril. V úzkej výprave je však priestor na podobné prekvapenie menší. Prezident SOŠV Anton Siekel však verí, že sa podobná situácia zopakuje. "S nadhľadom a úsmevom som vravel, že športový boh nám veľmi praje a vždy ukážeme prekvapenie a zaskočíme všetkých. Verím, že aj v Paríži prinesie medailu športovec, ktorého momentálne nepovažujeme za favorita."

Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel (Autor: TASR)

Saganov štart je prakticky vylúčený Najväčšia výprava v ére samostatnosti štartovala v Sydney 2000. Vďaka trom kolektívom letelo do Sydney až 108 reprezentantov. K tomuto číslo sa však výprava už nikdy ani len nepriblížila a pravidlene klesá. Na posledných hrách štartovalo 41 Slovákov a v Paríži to bude ešte menej. Prečo to tak je, nevedel presne pomenovať ani Roman Buček. „Dôvody sú rôzne a neplatia všeobecne. Napríklad strelci majú úspešnú kvalifikáciu, no kanoisti sú bez miestenky. V niektorých odvetviach prišlo k zmene disciplín, k zvýšeniu konkurencie aj ku generačnej výmene. Ťažko to zdôvodňovať finančnými podmienkami. Vo väčšine sú naši športovci členmi vrcholových stredísk a existuje aj projekt Top tím. Bude sa treba nad tým zamyslieť a urobiť nejaké kroky,“ doplnil Buček.