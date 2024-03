Ďalší Slovák má olympiádu na dosah. Súperi veľmi dobre vedia, kde je Slovensko, vraví Košičan

BRATISLAVA. Je to veľký paradox. Skejtparkov je na Slovensku skromne. Mnohé sú skôr menšie. Slovenská komunita tohto športu je malá a prakticky bez dobrého zázemia. Napriek tomu bude možno v olympijskom skejtparku v Paríži viať aj slovenská vlajka.

Keď sa do programu hier dostali nové športy ako skejtbording, surfing či športové lezenie, asi málokto predpokladal, že by v nich mohol na olympiáde štartovať slovenský reprezentant a dokonca patriť do úzkej svetovej špičky.

Tury je však výnimočný zjav.

V boji o Paríž má náskok

Výborne mal rozbehnutú olympijskú kvalifikáciu aj pred tromi rokmi. Dlho to vyzeralo, že by mohol štartovať v Tokiu. Nevyšiel mu však záver kvalifikácie.

„Ušlo mi to vtedy o tri priečky. Pritom som bol dlho na postupovom mieste. Teraz som v lepšej pozícii. Som ôsmy. Postup ešte nemám istý, ale mohol by som si ho zaistiť dobrou stratégiou.“