V názoroch sa rozchádzajú. Šéf organizačného výboru chce vybudovať v Austrálii nový štadión

SYDNEY. Šéf organizačného výboru OH 2032 v Brisbane Andrew Liveris by uvítal, ak by pre účely hier vznikol nový hlavný štadión.

Doterajší guvernér austrálskeho štátu Queensland odmietol vyčleniť prostriedky na jeho výstavbu, no jeho novozvolený nástupca David Crisafulli nechal vytvoriť radu, ktorá projekt infraštruktúry hier opätovne preskúma.

Crisafulliho predchodca Steven Miles zamietol plán na rekonštrukciu kriketového štadióna Gabba v Brisbane v hodnote 2,7 miliardy austrálskych dolárov, ako aj výstavbu navrhovaného nového olympijského štadióna v hodnote 3,4 miliardy austrálskych dolárov vo Victoria Parku v centre mesta.