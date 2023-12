Bez vlajky a s malou výpravou. Rusi sú krok od účasti na OH v Paríži (otázky a odpovede)

Bolo by veľkým prekvapením, ak by za týchto okolností výkonný výbor MOV nakoniec účasť Rusov a Bielorusov v Paríži neschválil. Definitívne rozhodnutie by malo padnúť v marci.

Musí to schváliť výkonný výbor MOV. Vzhľadom na predchádzajúce vyhlásenia a názory prezidenta MOV Thomasa Bacha sa to javí ako formalita.

Športové federácie tým prakticky vyjadrili svoj názor, že účasť ruských a bieloruských športovcov by na olympijských hrách privítali. V tomto momente to ešte neznamená, že v Paríži budú súťažiť. Chýba však k tomu už len posledný krok.

Keď sa objavili prvé správy o možnej účasti Rusov v Paríži, Ukrajinci to vnímali ako „facku do tváre“. Ukrajinský olympijský výbor dokonca vydal nariadenie, v ktorom zakázal účasť ukrajinských športovcov na rovnakých podujatiach, na ktorých štartovali aj ruskí či bieloruskí.

Koľko ruských a bieloruských športovcov má šancu štartovať v Paríži?

Bude to len zlomok toho, čo v minulosti. Športovci musia splniť – kritériá pre neutralitu a zároveň aj kvalifikačné kritériá v rámci športovej federácie.

Aj ruské médiá upozorňujú, že výprava môže mať menej ako 50 športovcov (na posledných letných hrách v Tokiu to bolo 334). V prípade Bielorusov to bude ešte nižšie číslo. Obe výpravy by sa počtom športovcov mali priblížiť slovenskej výprave.

Mali by to byť najmä športovci, ktorí sa v posledných mesiacoch zúčastňovali na medzinárodných súťažiach a nemajú väzby na silové zložky. V prvom rade by to boli tenisti, cyklisti, plavci, šermiari či gymnasti.

Napríklad cyklistická únia už Rusku pridelila 4 miestenky pre neutrálnych športovcov v cestných pretekoch.

Každého športovca, ktorý splní športové podmienky, bude musieť preveriť medzinárodná federácia, či spĺňa aj podmienky neutrality (teda nepodporuje vojnu na Ukrajine a nie je členom silových zložiek - pozn.).

Čo na to hovoria Rusi?

Zatiaľ sú vo vyjadreniach zdržanliví. V minulosti niektorí športovci vyhlásili, že podmienky neutrality sú pre nich neprijateľné a bez štátnych symbolov nebudú na olympiáde štartovať.

Navyše, Rusko pripravuje vlastné hry - Svetové hry priateľstva pre športovcov, ktorí nebudú môcť v Paríži štartovať.