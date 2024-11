Inšpiroval ich Paríž. Poliaci plánujú investovať miliardy a v roku 2040 zapáliť olympijský oheň

Navyše takmer celý rozpočet na organizovanie hier pokryl súkromný sektor, Medzinárodný olympijský výbor, partnerské spoločnosti MOV a predaj vstupeniek. V krátkosti by sa olympijské hry dali zhrnúť, že to bola tá najlepšia reklama pre Francúzsko a propagácia športu.

„My to zvládneme. Videl som hry v Paríži a môžem povedať, že po organizačnej stránke sme takúto akciu schopní usporiadať tiež. Poľský šport na to čaká. Nemáme finančné prekážky. Bariéry máme len v infraštruktúre a v sociálnej oblasti. Tie musíme prekonať, aby sme sa posunuli vpred,“ uviedol poľský minister športu Slawomir Nitras.

Povedal to v rámci predstavenia stratégie rozvoja poľského športu do roku 2040. Vrcholom tohto plánu majú byť práve olympijské hry vo Varšave.

Poliaci plánujú veľké investície. Každý rok chcú dať na šport jedno percento z HDP, čo je približne 8 miliárd eur ročne. Pre porovnanie v slovenskom štátnom rozpočte na rok 2025 by na šport malo ísť 171 miliónov eur.

Zatiaľ sa uvažuje, že kandidatúru by zastrešovala Varšava, ale súťaže by sa konali po celej krajine a bol by to celonárodný projekt.

Poliaci absolvovali celkom vydarenú generálku už pred rokom, kedy v Poznani, Lodži či Krakove organizovali európske hry. Ich cieľom je rozbehnúť prípravy tak, aby mohli o dva roky začať dialóg s MOV o usporiadaní OH.

Ak by Poliaci s kandidatúrou uspeli, bola by olympiáda pre slovenských fanúšikov na skok. Takto blízko k Slovensku sa olympijské hry ešte nekonali. Hoci plány mali v nedávnej minulosti Česko aj Maďarsko, skončilo to neúspechom.

Prahe chýbali vládne záruky

Obe krajiny mali veľmi vážny záujem, no práve ich príklady ukazujú, že dotiahnuť také veľké podujatie si vyžaduje obrovské úsilie.

Česi plánovali, že by sa o olympiádu v Prahe uchádzali v rokoch 2016 či 2020. Mali sľubný plán. Atletika na štadióne v Letňanoch, gymnastika v O2 Arene, velodróm na Strahove a jachting na vodnej nádrži Lipno. Mali pripravený plán pre všetky športy.

Český olympijský výbor si nechal vypracovať ekonomickú štúdiu. PricewaterhouseCoopers vtedy odhadoval celkové náklady na 130 miliárd českých korún (5,1 miliardy eur). To však bolo v cenových reláciách pred 20 rokmi. A výnos?