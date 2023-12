Koho musia Rusi zabiť, aby zložili ružové okuliare? Ukrajinci zvažujú bojkot olympiády

Ruský minister športu Oleg Maticyn vraví, že je to diskriminácia. Ukrajinský minister Matvij Bidnyij rozhodnutie MOV a Thomasa Bacha odsúdil.

Bindyj upozornil, že Rusi v minulosti trikrát porušili olympijské prímerie a pripravujú alternatívne hry na svojom území. Propagandisti okrem toho hrozia, že do Paríža prídu s tankami.

Na medzinárodných podujatiach však v uplynulých mesiacoch už proti sebe športovci týchto krajín nastúpili. To je jeden z argumentov, o ktorý opiera MOV svoje rozhodnutie v prospech Ruska a Bieloruska.

Podľa MOV by aktuálne v Paríži štartovalo s neutrálnym statusom osem ruských športovcov a traja bieloruskí. Do začiatku hier však toto číslo môže ešte stúpnuť.

„Rozhodnutie o účasti Ukrajiny by sa malo prijať na základe toho, čo nám to prinesie a nakoľko nás to priblíži k víťazstvu,“ reagoval Bidnyj pre agentúru Reuters.

„Nemali by sme robiť unáhlené rozhodnutia. Veľmi starostlivo zvážime všetky pre a proti. Ak budeme pokračovať v absolútne nekonštruktívnom postoji MOV a naďalej tolerovať účasť prisluhovačov krvavého ruského režimu, znemožní nám to účasť,“ doplnil.

Od začiatku vojny zahynulo v bojoch viac ako 360 ukrajinských športovcov a trénerov.