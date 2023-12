Šport je pre ruského prezidenta niečo ako dezertná lyžička. Je to nástroj, ktorým kŕmi národ svojimi myšlienkami.

V porovnaní so začiatkom konfliktu je známych viac detailov, ktoré sú hrozné a nepochopiteľné.

Rovnako nepochopiteľné je, ak majú ruskí športovci bojovať o olympijské medaily v Paríži. Také isté medaily, aké mali na krku v Lužnikách a vedľa nich pripnutý symbol Z.

Aj bez vlajky, hymny a dvojhlavej orlice na drese to budú stále ruskí športovci. Ak sa prezlečú, neurobí to z nich občanov inej krajiny. Je to len optický klam, ktorý šíri prezident Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach.