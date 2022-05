Oktagon: Zlé ukončenie? Vémola vyhral boxerský zápas, ale diváci pískali

Všimol si tiež bučanie a nechápal to. Tiež nesúhlasil s verdiktom, no tvrdil, že aj tak smeroval za výhrou.

Vémola sa vracal do akcie po zranení, ktoré vraj mohlo pokojne ukončiť celú jeho kariéru. Namiesto toho sa premiérovo postavil do boxerskéhp zápasu.

"Nie som boxer, ale muž, ktorý má obrovskú túžbu vyhrať. Je jedno, či by to bolo šesť alebo osem kôl, skončilo by sa to rovnako," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii.

Priznal, že kľúčovou časťou jeho taktiky bola práve kondícia fyzický tlak.

Veril si na to, že by zápas ukončil v piatom či šiestom kole, ale Marpa chcel najskôr čo najviac unaviť.

O osude súboja však rozhodol hlavný arbiter.