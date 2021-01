Okradli nás. Pľuli sme sami na seba, píšu bieloruské noviny o MS v hokeji

Bieloruská metropola mala turnaj hostiť spoločne s Rigou, no nestabilná politická situácia po spornom Lukašenkovom víťazstve v prezidentských voľbách Minsk napokon diskvalifikovala.

Bieloruský prezident na ňom vyhlásil, že ak odmietne turnaj spoluorganizovať Riga, Minsk to zvládne aj sám.

"IIHF sa vďaka šéfovi tejto organizácie Rene Faselovi do poslednej chvíle nevzdávala, snažila sa zachovať si tvár a nemiešať do športu politiku, teraz však padla aj táto bašta," dodal Kanašic pripomenúc minulotýždňové stretnutie Lukašenka s Faselom.

Denník patrí k hlavným nástrojom štátnej propagandy v Bielorusku. Portál Deutsche Welle v septembri minulého roka citoval bývalého zamestnanca Belarus Segodňa, ktorý priznal, že do práce novinárov zasahovala cenzúra.

"Ako inak, ako okradnutím, priamym a drzým politickým zbojníctvom, ktoré nemá nič spoločné s olympijskými princípmi a fair play, nazvať odobratie Bielorusku práva usporiadať majstrovstvá sveta? Je ťažké si na to zvyknúť a vyrovnať sa s tým, pocit špiny a znechutenia z pretrvávajúceho bezprávia nás neopúšťa a bolí," napísal vo svojom komentári s názvom Čierna škvrna na bielom ľade Sergej Kanašic z denníka Soveckaja Belorussia - Belarus Segodňa (Bielorusko dnes).

"Minsk získal šampionát v spravodlivej súťaži a hokejový turnaj by sa určite zaobišiel bez problémov. Stal by sa skutočným festivalom skvelých športových zápolení a karnevalom jasných emócií. Ale jednoducho nás okradli. A ešte urážlivejšie je, že sme pľuli sami na seba, bývalí športovci a naši krajania. Čo sú to za ľudia, ktorí zradili svojich otcov a matky, bratov a sestry..." napísal bieloruský novinár a obvinil predstaviteľov opozície z diskreditačnej kampane.

"Usadili sa vo Vilniuse a Varšave a prostredníctvom fiktívnych účtov zaplavili kancelárie európskych organizácií sťažnosťami."

Opozícia: Tisíce ľudí by uväznili

Bieloruská opozícia rozhodnutie Rady IIHF privítala. "Pred majstrovstvami sveta by skončili vo väzeniach tisíce Bielorusov, ktorí by chceli vyjadriť svoj názor," povedala pre portál sport.tut.by Alexandra Herasimenjová, plavkyňa a šéfka Bieloruského fondu športovej solidarity.

"Sme presvedčení, že taký veľký medzinárodný turnaj sa nemôže konať v krajine, kde sa nedodržiavajú ľudské práva, ktoré nám boli dané pri narodení. Usporiadanie majstrovstiev sveta v Minsku by sa mohlo stať propagáciou jedinej osoby, legitimizáciou a potvrdením Lukašenkovej moci, uznaním vodcu," dodala strieborná medailistka z OH v Londýne.