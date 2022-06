Po telefonáte dlhé minúty iba plakal. K titulu prispel sedemdesiatimi gólmi

V uplynulej sezóne ste dali 70 gólov, čím ste sa stali najlepším strelcom nielen v VI. lige Oblastného futbalového zväzu Komárno, ale aj v rámci celého Slovenska. Sledujete tieto štatistiky?

Na Futbalnete som si prezrel všetky dostupné štatistiky, teda od roku 2012 až dodnes, od najvyšších súťaží až po ôsme ligy. Samozrejme, nechcel by som porovnávať okresné súťaže s vyššími ligami, no v žiadnej okresnej či inej súťaži som za spomínané obdobie nenašiel strelca, ktorý by dal viac ako 70 gólov za sezónu.

Doterajším rekordérom bol Peter Nagy, hráč ŠK Termál Podhájska, ktorý v sezóne 2017/18 dal v ôsmej lige 66 gólov.