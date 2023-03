Budíček! Nie je faul ako faul. Play off prináša kontroverzné vylúčenia

Už vo štvrťfinále play off hokejovej extraligy sa objavilo viacero sporných trestov do konca zápasu. Tu je ich analýza.

Správne verdikty

Na úvod budem stručný.

Seknutie Popradčana Frenksa Razgalsa smeruje niekde do intímnych partií Filipa Bajteka. Je to správny verdikt. Osobne mi to prišlo skôr ako pichnutie, ale na treste by to nič nezmenilo.