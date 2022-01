Na Kyrgiosa bučali krajania. Nič podobné som nevidela, vraví expertka

"Wow, to bol turnaj. Nick, ďakujem ti. Ani sme nepredpokladali, že by sme sa mohli k takémuto úspechu čo i len priblížiť," hovoril Kokkinakis po výhre.

"Ty si dospel, je to skvelé," začal svoj príhovor Kyrgios so smiechom. "Je to pre mňa splnený sen a nechcel by som tu stáť s nikým iným. Som šťastný, ani neviem, o čo tu ide, musím si to nejak uvedomiť celé," dodal.