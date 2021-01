Už teraz sú legendami. Do hokejových hviezdnych vojen pribudol Chára

Ovečkin sa v NHL približuje rekordu legendárneho Wayna Gretzkeho, ktorý sa dlho považoval za neprekonateľný - 894 gólov v základnej časti.

Chýba mu ich ešte 187.

Vzhľadom na to, že v profilige má na konte už osem sezón, v ktorých strelil 50 a viac gólov, nemusela by to byť pre ruského útočníka nesplniteľná misia.

Crosbyho často porovnávali so samotným Gretzkym, či inou legendou svetového hokeja i Pittsburghu Penguins, Mariom Lemieux.

V 988 zápasoch základnej časti získal 1 265 kanadských bodov a pri porovnaní tímových úspechov má pred svojim rivalom výrazný náskok.

Crosby je trojnásobný víťaz Stanleyho pohára (Ovečkin ho vyhral raz), dvakrát sa stal olympijským víťazom (Ovečkin ani raz) a v počte titulov majstra sveta je medzi nimi remíza 2:2.

Avšak kým Ovečkin už hral na desiatich majstrovstvách sveta (v roku 2012 bol pri finálovej výhre nad Slovenskom 6:2), Crosby len na troch.

„Nie sme najlepší kamaráti, ale rešpektujem jeho hru. Zažil som proti nemu dobré i horšie chvíle. Súvisí to s tým, že sme proti sebe odohrali množstvo zápasov,“ komentoval Crosby vzťah oboch hokejových superhviezd.