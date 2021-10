Islanders s Chárom začnú sezónu 13 zápasmi u súpera. Až po 33 dňoch budú hrať doma

NEW YORK. Slovenský hokejista Zdeno Chára si chvíľu bude musieť počkať na ovácie domáceho publika pri svojom návrate do tímu New York Islanders po 20 rokoch.

Dôvod je jednoduchý. Hráči NY Islanders začnú sezónu NHL 2021/2022 trinástimi zápasmi na klziskách súperov, ten prvý odohrajú už vo štvrtok na ľade Caroliny.

Ešte päť týždňov potrvá, kým bude k dispozícii ich nový domovský stánok UBS Arena.

Nachádza sa v Elmonte v tesnom susedstve známeho dostihového areálu Belmont Parku. Sezónne vstupenky už majú vypredané.