Voráček definitívne skončil v NHL, počas kariéry utrpel minimálne sedem otrasov mozgu

Voráček v ňom utrpel otras mozgu a vynechal zvyšok sezóny 2022/2023. Neskôr sa chcel vrátiť, ale teraz to už "zabalil".Informoval o tom oficiálny web NHL.

"Veľmi som to ešte chcel skúsiť, chodil som po doktoroch a konzultoval svoj stav s množstvom ľudí. Nakoniec som dospel k tomu, že na návrat do hokeja to nie je," povedal Voráček ešte v decembri 2022.

"Mal som v minulosti viacero zranení hlavy a to je niečo, čo ma limitovalo v rozhodovaní.

Musel som si všetko dôkladne premyslieť, lebo komplikácie mohli byť fatálne. Možno by som nebol schopný ráno vstať z postele," dodal na webe NHL.

Podľa toho istého zdroja je zdokumentovaných sedem až osem otrasov mozgu, ktorými si prešiel konštruktívny center.

"Hráči zvyknú robiť všetko preto, aby sa vrátili na ľad, ale najmä v mladom veku im často chýba súdnosť.

Mňa trafili do hlavy niekoľkokrát veľmi zle a bál som si, či to vôbec ustojím," dodal Voráček.