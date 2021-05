Ukončil mu kariéru v NHL. Kašľal na puk, chcel ma zraziť, spomína Višňovský

BRATISLAVA. Nepatrí k najproduktívnejším ani najšikovnejším hráčom NHL. Nie je to hráč, ktorého by tréneri poslali na rozhodujúci samostatný nájazd.

Od začiatku akcie bol Bučnevič jediný, kto sa snažil streliť gól. Všetko ostatné od hokejky na jeho krku či bezbranného Panarina bez prilby je podľa mňa vtip," skonštatoval útočník New Yorku Rangers Ryan Strome.

V roku 2018 nehral 20 zápasov za úder hlavou do Oskara Sundqvista a ešte skôr ukončil zámorskú kariéru slovenskému obrancovi Ľubomírovi Višňovskému.

Okrem iného pripomenul, že to nebol Wilsonov prvý prípad. V tejto sezóne dostal už stopku na sedem zápasov, keď tvrdo narazil na mantinel obrancu Brandona Carla z Bostonu. Z hry ho vyradil takmer na mesiac.

Veľké sklamanie z toho, že NHL nesuspendovala útočníka Washingtonu, vyjadril aj klub z New Yorku.

"Je to idiot. Celý zápas hrá bezohľadne a poľuje na súpera. Pri bodyčekoch skáče a necháva v súbojoch nohu. Pre toto nie je v NHL miesto," hneval sa vtedajší Višňovského spoluhráč Kyle Okposo.

V sezóne 2014/2015 pôsobil Višňovský v New Yorku Islanders a jeho súperom v 1. kole play off bol Washington.

Pre rodáka z Topoľčian to bol napokon posledný zápas v NHL. Vrátane play off v nej odohral 911 zápasov a nazbieral 503 bodov (128 + 375). Následne ukončil kariéru v drese bratislavského Slovana.

"Pamätám si všetko, nestratil som pamäť. To bol už jeden z posledných nárazov, ktoré som mal. Boli tam Ovečkin, Chimera, ktorí po mne dosť išli. Vyhrážali sa mi pred každým zápasom na rozcvičke, takže to bolo dosť vyostrené.

Bola to situácia, keď puk išiel úplne opačným smerom ako Tom Wilson. Ja som puk vyrazil od bránky, ale on kašľal na puk. Chcel ma zraziť a podarilo sa mu to.

Prisahám, že som absolútne nečakal, že by v tej situácii mohol ísť po mne. Stalo sa, aj to patrí k hokeju. Viac ma mrzelo, že vyhrali tú sériu," povedal Višňovský.

Wilson často údery rozdáva, no v stredajšom zápase bude zrejme skôr ich prijímateľom. Washington totiž nastúpi opäť proti Rangers a dá sa predpokladať, že hráči newyorského tímu nebudú 27-ročného útočníka obchádzať.