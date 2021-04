Černák šikovne skóroval, ruský útočník napodobnil Demitru

"Mal som veľa času a priestoru a tak som to využil. Výborne to spravil Vic (Hedman, pozn.). Už pred týmto gólom sme mali niekoľko šancí. Nakoplo nás to špeciálne pred odchodom do šatní," povedal Černák podľa nhl.com.

V zápase mal aj smolu, pretože pri prvom góle Floridy si v súboji s Duclairom zrazil puk do vlastnej bránky. "Odrazilo sa mi to od ruky. Bol to nešťastný moment," povedal slovenský obranca pre klubový web.

Radosť z míľnika mu pokazil výsledok

Špeciálny zápas odohral kanadský útočník Patrick Marleau, ktorý sa postaral o zápis do historických tabuliek zámorskej profiligy.

Štyridsaťjedenročný hráč San Jose nastúpil proti Minnesote na 1767. zápas v základnej časti NHL, čím vyrovnal rekord Gordieho Howea.