Černák skončil na striedačke súpera, doberá si ho za to aj oficiálny účet NHL

V akcii bol aj obranca Andrej Sekera, z výhry sa ale netešil. Dallas podľahol Floride 1:3, skúsený zadák strávil na ľade sedemnásť minút.

Dallas odohral svoj prvý zápas od 13. februára, pretože NHL pre extrémne mrazivé počasie v kombinácii s prerušením dodávok elektriny v americkom štáte Texas odložila štyri domáce zápasy Stars.

Hosťujúci brankár Anton Chudobin si pripísal 49 úspešných zákrokov, ani to však nestačilo. "Bol to jeho najlepší zápas v sezóne a my sme to nevyužili. Cítim sa zle za Antona. Bez neho by sme prehrali možno 1:8," poznamenal tréner Rick Bowness.

V nočných súbojoch zaujali najmä góly Dustina Browna z Los Angeles a Sama Reinharta z Buffala.

Brown zvýšil náskok svojho tímu 2:0 proti St. Louis málo vídaným spôsobom, keď bol oboma nohami vo vzduchu.