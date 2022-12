Brazílčania venovali triumf Pelému. Neymar priznal, že si poplakal

"Je ťažké hovoriť o tom, čo teraz prežíva Pelé, všetci si však želáme, aby sa jeho zdravotný stav čo najskôr zlepšil. Dúfam, že naše víťazstvo ho potešilo a dodalo mu síl," uviedol pre akreditované médiá Neymar, ktorý sa po zranení členka vrátil do zostavy brazílskeho tímu.

Po úvodnom zápase so Srbskom sme sa obávali, že zranenie členka ho môže vyradiť z ďalšieho priebehu šampionátu. Naši lekári a fyzioterapeuti však odviedli skvelú robotu a dali ho dokopy."

Tréner Brazílčanov Tite tvrdí, že Neymar je pre mužstvo nenahraditeľný: "Technické schopnosti z neho robia výnimočného hráča. Všetci naši útočníci majú svoje charakteristické črty, no Neymar je rozdielový, on dáva našej hre tvár.

"Neymar dokáže na ihrisku odtiahnuť dvoch či troch súperov a pre ďalších našich futbalistov sa tak vytvára priestor. Je to hnací motor mužstva," povedal.

Tréner Kórejčanov Bento po osemfinálovej prehre potvrdil, že to bol jeho posledný zápas na lavičke ázijského tímu.

"Oddýchnem si a potom uvidíme. Teraz som o tom informoval hráčov a prezidenta federácie, no toto rozhodnutie som spravil už v septembri. Chcem sa im poďakovať a som veľmi hrdý na to, že som mohol byť ich tréner," uviedol päťdesiattriročný Portugalčan.

Do tímu prišiel v auguste 2018 a zmluvu mal do konca MS. Kórea sa pod jeho vedením prebojovala do vyraďovačky prvýkrát od roku 2010, keď v záverečnom skupinovom zápase zdolala Portugalsko 2:1 a postúpila na úkor Uruguaja vďaka lepšiemu skóre.

Maximom Kórejčanov na MS zostáva semifinále z roku 2002, keď hostili šampionát spoločne s Japonskom.

MS vo futbale 2022