Nesmie trénovať ani dotýkať sa žien. Slovenský šampión PML sa stal mníchom

Začal tak úplne novú životnú kapitolu, ktorá so sebou prináša aj dodržiavanie režimu a 227 prikázaní. Nemôže napríklad prijať ani používať peniaze, denne konzumuje 2 jedlá do 13:00, potom už nemôže jesť nič.

"Mám dlhý príbeh, s ktorým by som sa chcel s vami podeliť, ale napíšem len moje hlavné myšlienky na teraz," napísal Tutura na sociálnych sieťach a pokračoval: "Keď som šiel do Thajska, môj hlavný zámer bol napredovať ako bytosť a stať sa najlepšou verziou seba samého.

Zázrakom som sa ocitol v chráme, kde mám na to najlepšie podmienky. Zázrakom preto, lebo som sa tu ocitol práve, keď som to najviac potreboval, a kvôli tomu, že ma na letisku nepustili letieť do Vietnamu, a tak som musel zmeniť plány a ísť do Malajzie."