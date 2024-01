Lopušanová pobláznila zámorie. Známa televízia vysiela iba zápasy Kanady, USA... a Slovenska

ZUG. V sobotu 6. januára sa začali MS v hokeji žien do 18 rokov 2024 . Na šampionáte vo švajčiarskom meste nechýba ani slovenská reprezentácia, ktorej hlavnou hviezdou je nepochybne 15-ročná Nela Lopušanová .

V minulom roku posunula svoju kariéru na ďalšiu úroveň, keď zo Slovenska odišla do USA. Konkrétne na strednú školu Bishop Kearney v americkom štáte New York, kde vyniká v tíme do 19 rokov.

V zámorí zaujala natoľko, až sa známa kanadská televízia TSN, ktorá má práva na vysielanie šampionátu, odhodlala k zaujímavému kroku.