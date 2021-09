MS na Slovensku? Žobranie, veľa vecí sme zrušili, vraví šéf kanoistiky

"Svetový šampionát organizujeme v historicky najúspešnejšom olympijskom športe v našej krajine, ale to, čo sa tu deje, je ponižujúce. Žiadna systémová podpora pre takýto typ podujatia.

Dva dni pred ich začiatkom organizátori oznámili, že šampionát bude, ale roboty majú stále veľa a do vyrovnaného rozpočtu im chýba 150-tisíc eur.

Niekedy nejde iba o peniaze, ale aj o prejavený záujem a ochotu pomôcť. Vážime si, že pán minister Budaj nás oficiálne prijal a ocenil nielen našu prácu, ako aj obrovské investície Slovenskej kanoistiky do rekonštrukcie tohto štátneho areálu.“ povedal predseda sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky Richard Galovič na webe canoe.sk.

Organizátori robia všetko, aby nízka podpora čo najmenej poznačila majstrovstvá sveta. Podstatné v tejto chvíli je však to, že šampionát sa uskutoční.

"Máme obrovské problémy, ale nemôžeme akceptovať, že by sme MS zrušili. Veľmi by to poškodilo reputáciu našej krajiny. Urobili sme teda nejaké rozhodnutia a podstupujeme riziko. Verím však, že nájdeme spôsob, ako sa dostať na nulu z pohľadu príjmov a výdavkov,“ ozrejmil predseda organizačného výboru MS.

Mnoho aktivít zrušili

Zároveň načrtol, čo všetko sa smerom k majstrovstvám sveta plánovalo, ale pre maximálne zníženie rozpočtu napokon nebude.

"Zrušili sme kompletný podporný program. Od mediálnej podpory cez otvárací ceremoniál až po aktivity zamerané na posilnenie diplomatickej úrovne Slovenska v medzinárodných štruktúrach športu.