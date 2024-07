Musím si odpočinúť, hlásil Procházka po prílete. S ľahším tréningom už začal

Ale viem, že to najlepšie, čo teraz môžem urobiť, je dať tomu trochu odpočinok a vletieť do toho potom s čerstvou silou," avizoval po prílete novinárom.

"Teraz si hlavne musím odpočinúť. Je to najlepšie, čo teraz môžem urobiť, aj keď mi už aj teraz napadá zavrieť sa do gymu a trénovať.

„Cítim sa na h*vno, ale to k tomu patrí, ja to beriem. Prehra na plnej čiare. Je potrebné sa skutočne zmeniť, posunúť sa a ísť tam proste ako nový človek," uviedol Procházka po prílete.

V zápase s Pereirom sa mu pritom nedarilo podľa predstáv, keď so svojimi útokmi váhal dlhšie ako obvykle.

"Necítil som sa tak, že by som v tom zápase išiel nastoliť svoj režim a víťazstvo po svojom. To je to, čo musí byť u zápasníka prvotné a u mňa to teraz tak nebolo.

Nedávam to nikomu a ničomu za vinu. Všetko beriem fakt na seba. Je to moja chyba. Ak sa tam na niečo nedalo pozor pri zápase alebo pred zápasom, tak som za tým mal byť ja a mal som si za tým stáť sám," sypal si Procházka popol na hlavu.