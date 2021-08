Žilina nezvládla v hlavách ani zápas Fortuna ligy. A ide jej o európsku jeseň

BRATISLAVA. Sparta Praha a Slovan Liberec dva razy, Slavia Praha až trikrát. Žilina je pre české tímy v pohárovej Európe postrachom, ešte ani raz neprehrala. V sezóne 2010/11 zdolala v play off Ligy majstrov Spartu Praha (1:0, 2:0) a dostala sa do skupinovej fázy. V sezóne 2008/09, kedy hrala skupinovú fázu Pohára UEFA, zase vyradila v 2. predkole po dvoch víťazstvách Liberec (dvakrát 2:1). V skupine Pohára UEFA sa vtedy stretla so Slaviou (0:0). A bez prehry obišla aj v 2. predkole Ligy majstrov v sezóne 2007/08 (dvakrát 0:0, vypadla na penalty).

V play off Európskej konferenčnej ligy nastúpi Žilina proti Jabloncu. Prvý zápas hrá vo štvrtok od 20.00 vonku.

Po víkendovom ligovom kole však majú Žilinčania nad sebou zdvihnutý varovný prst. Zápas s nováčikom nezvládli Žilina si pripísala vo 4. kole prvú ligovú prehru. Podľahla nováčikovi z Liptovského Mikuláša, ktorý naopak až doteraz nebodoval. Tréner Staňo spravil oproti poslednému zápasu v Európe deväť zmien v zostave, no oproti predchádzajúcemu, víťaznému ligovému kolu iba tri. Jeho tím síce prvý polčas vyhral, no v druhom sa nedokázal dostať do tempa, kopil chyby v defenzíve a v útoku volil zlé riešenia. „Nezaslúžili sme si vyhrať. Mali sme veľké nedostatky, nehrali sme to, čo sme si povedali, neplnili sme určité veci a boli sme potrestaní. Niekedy je dobré dostať facku, aby sme neuleteli,“ hodnotil po zápase tréner Pavol Staňo, ktorý počas zápasu neraz krútil hlavou.

Nezdar Žiliny podčiarkol v nadstavenom čase striedajúci Vahan Bičachčjan, jeden z lídrov tímu videl v krátkom čase dve žlté karty a bol vylúčený. „Bičachčjan prišiel čerstvý do zápasu, nemal prečo stratiť nervy, Žilina hrá štvrté kolo a dominuje v lige, darí sa jej v Európe. Musíte si v takýchto prípadoch ustrážiť hlavu,“ vravel v priamom prenose TV Dajto spolukomentátor Marek Sapara. „A tento faul bol možno priamo na červenú kartu. On ani nechcel hrať loptu, bola to z jeho strany strašná hlúposť.“

„Bičachčjan teda vie, že sa v Jablonci vo štvrtok šetriť nemusí. Cez víkend ligu hrať určite nebude,“ glosoval situáciu komentátor Andrej Zvolenský. Nad jeho štartom však po tomto čine visí otáznik, upozornil v magazíne Góóól bývalý futbalista Martin Mikulič: „Nemal dôvod na frustráciu. Tréner rotuje zostavu a každý presne vie, akú bude mať minutáž a musí to rešpektovať. Bičachčjan by si mal sám nastaviť zrkadlo, či sa teraz náhodou sám nevyhodil zo základnej zostave, v ktorej by chcel byť už v ďalšom zápase.“

Tréner Staňo sa k situácii bližšie nevyjadroval, ráta so všetkými hráčmi. "Zo zdravotného pohľadu je náš káder rovnako stabilizovaný ako v posledných zápasoch. Máme určité zranenia, po ktorých sa chlapci zatiaľ ešte nevrátili, ale okrem toho sme kompletní," prezradil na predzápasovej tlačovej konferencii. Jablonec sa Žiliny nebojí Zatiaľ, čo pre Žilinu išlo o prvý neúspech, Jablonec sa v aktuálnej sezóne nemá čím chváliť: zo štyroch zápasov českej Fortuna ligy vyhral jediný, v pohárovej Európe prehral so škótskym Celticom súhrnne 2:7 (doma 2:4, vonku 0:3). Pred rokom pritom v Európe takisto stroskotal na slovenskom tíme, v 2. predkole Európskej ligy zdolala zverencov trénera Petra Radu Dunajská Streda po divokom priebehu 5:3.

Momentka zo zápasu Dunajská Streda - Jablonec. (Autor: TASR)

„Keď naši hráči videli aj napriek prehre 0:3, že sa s Celticom dá hrať, tak si myslím, že by sme sa Žiliny báť nemali. Nechcem súpera nijako podceňovať, určite to bude silný súper, ale Celtic to nie je,“ vravel pre české médiá tréner Rada. Keď si slovenského súpera naštudoval podrobnejšie, slová vážil viac. Predsa len strelili Žilinčania Dile Gori, Apollonu Limassol a Tobolu Kostanaj dokopy až 17 gólov. Posledný debakel 5:0 proti kazašskému súperovi bol možno najlepší výkon, aký slovenský tím predviedol v pohárovej Európe. „Žilina je hladný tím, ktorý drží spolu. Musíme sa pripraviť na ich pohyblivý, behavý a dôrazný futbal. Rozhodne neznižujem ich kvalitu, čakám nepríjemného súpera,“ hovoril Rada na predzápasovej tlačovej konferencii.

Pri absencii 29-ročného Jakuba Paura je najstarším hráčom žilinskej kabíny 24-ročný kapitán Ján Minárik. Priemerný vek tímu nie je ani 21 rokov, Jablonec má starší káder v priemere o približne šesť rokov. Aj vďaka 30-ročnému Jakubovi Považancovi, jedinému Slovákovi v českom tíme. „Žilinčania majú dobrý tím, ale skúsenosti by mali byť na našej strane. Snáď to bude pre nás výhoda. Určite pôjde pre mňa aj o trochu pikantný zápas, podobne ako vlani s Dunajskou Stredou. Navyše, Žilina je najväčší rival Banskej Bystrice, za ktorú som predtým hrával,“ vravel pred zápasom. Najväčšia opora bola zo Slovenska Medzi najvýraznejšie mená Jablonca patrí 32-ročný Václav Pilař, bývalá opora Viktorie Plzeň. Na lavičke sedí aj 39-ročný bývalý český reprezentant Tomas Hübschman.

Možno najväčšia hviezda tretieho tímu minulej sezóny českej Fortuna ligy bol Ivan Schranz. Nastrieľal trinásť gólov, bol štvrtým najlepším ligovým strelcom, druhým jabloneckým po Martinovi Doležalovi. Schranz si vystrieľal aj miesto v slovenskej reprezentácii, na EURO 2020 však vinou zranenia napokon neštartoval. Siahla však po ňom Slavia Praha, kde strelil Slovák už štyri ligové góly a je najlepším strelcom súťaže. Jabloncu značne chýba, veď tím vyšiel z polovice zápasov v tejto sezóne strelecky naprázdno. Žilina zatiaľ skórovala v každom zápase.

„Sme schopní urobiť Jabloncu problémy. Samozrejme, favoritom je súper, čo ich tréner patrične dal do povedomia,“ povedal s úsmevom tréner Staňo. „Futbal je ale v tom pekný, že neraz dokázal outsider zaskočiť favorita. My skromne, pokorne ideme do dvojzápasu. Zdravé sebavedomie nám ale nechýba,“ dodal pred odchodom do Čiech. Čelili škandálu Nepohodu v jabloneckom klube mierne umocnil aj majiteľ klubu Miroslav Pelta, kedysi prvý muž českého futbalu. V polčasovej prestávke zápasu 3. kola ho videli v kabíne rozhodcov. Klub za nezabezpečenie rozhodcovskej kabíny voči vstupu neoprávnených osôb dostal 100-tisícovú pokutu (cca 4-tisíc eur). Situácia rozladila aj trénera Radu, ktorý po zápase vyše dvoch minút kričal na novinára, ktorý sa ho na aféru po zápase pýtal.

Jablončania následne vypadli z Európskej ligy so Celticom a v lige prehrali s Teplicami. Ako veľmi ich škandál rozhodil, ukáže aj domáci európsky zápas so Žilinou. Ten má na 6-tisícovom štadióne Strelnice v Jablonci výkop vo štvrtok o 20:00 hod., podľa oficiálneho webu Žiliny sa očakáva návštevnosť zhruba štyroch tisíc ľudí. Zápas vysiela v priamom prenose RTVS.

Žilinskí futbalisti by sa v prípade postupu dočkali účinkovania v skupinovej časti niektorej z európskych súťaží po jedenástich rokoch. A vôbec prvýkrát v histórii by absolvovali jeseň v Európe až dva slovenské kluby - Slovan už má totiž účasť istú.