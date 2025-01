Ešte nikdy som sa na Dakar netešil ako tento rok. Motorka je hravá ako bicykel, vraví Svitko

BRATISLAVA. Keď prvýkrát štartoval na Rely Dakar, Miroslav Šatan bol obhajcom Stanley Cupu, Anastasia Kuzminová sa ešte len chystala na svoju prvú olympiádu vo Vancouvri a najnovší model iphonu mal číslo 4. Štefan Svitko bol v januári 2010 nováčikom slávnej rely. Vtedy ešte netušil, čo všetko ho čaká. Vášni však prepadol naplno a v ďalších rokoch nevynechal ani jeden štart. Za uplynulých 15 rokov odjazdil na púštnej rely vyše 105-tisíc kilometrov, to je dva a pol násobok obvodu zeme.

Tento rok sa vydá na rely po šestnásty raz. Ako jeden z mála v štartovom poli má status Legenda. Ten udeľujú organizátori účastníkom, ktorí majú za sebou desať štartov.

Mieri vysoko Svitko obhajuje spred roka 9. priečku. „Keď si zrátam koľko som pre to tento rok urobil, nechcem tie preteky len odjazdiť. To by som na Dakar ani nešiel. Budem bojovať. Aj preto chodím trénovať do Dubaja. Samozrejme záleží ako sa mu bude dariť. Je to však aj o mentálnom nastavení. Chcel by som byť možno aj v najlepšej sedmičke,“ hovoril Svitko o ambíciách ešte pred odchodom. Pred tromi rokmi bol ôsmy, ale lepšie umiestnenie dosiahol naposledy v roku 2016, kedy skončil senzačne druhý. Siedme miesto by bol jeho tretí najlepší výsledok na Rely Dakar vôbec.

V tomto roku prekonal dve náročné zranenia. Vo februári mu pri páde praskol hrudný stavec a v lete utrpel komplikovanú zlomeninu kľúčnej kosti. Lekári mu vraveli, aby na Dakar zabudol, že štart na pretekoch bude nemožný. Práve to však akoby 42-ročného Svitka ešte viac posilnilo a dodalo mu motiváciu. Do Saudskej Arábie odletel ešte pred Silvestrom. V posledných dňoch dolaďoval detaily pred štartom. S motorkou absolvoval shakedown, čo je akýsi ostrý test pred štartom.

„Boli sme dolaďovať. Mám úplne novú motorku. Zatiaľ nám všetko funguje ako má. Ale počul som, že niektorí jazdci s ňou mali problémy. Nám sa to vyhýba. Dúfam, že to takto bude pokračovať až do cieľa,“ hovoril s úsmevom pre publicistu Miloslava Janáčka Novú motorku od KTM si zamiloval a hovorí o nej len chvály. „Je to úplne nová motorka. Pasujú na ňu (z minulého modelu) len kolesá a výfuk (smiech). Viac by som ju prirovnal k enduro motorke. Je oveľa ovládateľnejšia. Veľký rozdiel v porovnaní s minuloročnou. Je taká hravá ako bicykel. Veľmi sa na ňu teším. Ešte nikdy som sa na Dakar netešil ako tento rok,“ vravel. Bude jazdiť s kamerou Jednou z noviniek tohto ročníka bude elektornický roadbook pre motorkárov. Roadbook je akýsi detailný itinerár celej etapy.

V minulosti ho dostávali jazdci vytlačený na papieri. V poznámkach sú pomocou piktogramov opísané prekážky, diery, riečisťia, miesta, kde má jazdec zmeniť smer ale aj výstrahy pred nebezpečenstvom. Okrem toho je tam aj vzdialenosť od štartu a od predchádzajúceho záznamu. Pretekári na motorkách ho mali vo forme papierovej rolky a tú si museli postupne posúvať. Teda ak prešli daným miestom. Motorkári si takýto roadbook zvykli ešte sami značiť a dôležité úseky si zvýrazňovali farebnými fixkami.

Teraz majú miesto valčekov na ktoré sa roadbook prichytil, obrazovku vo veľkosti tabletu. Princíp ostáva rovnaký a jazdec sa bude musieť stále v teréne vedieť navigovať sám podľa týchto pokynov. Aj pri klasických roadbookoch sa v minulosti stávalo, najmä motorkárom, že keď sa im pri páde poškodil držiak, tak si nemohli rozpis posúvať. Svitko na toto doplatil vlani v 11. etape. Do cieľa sa dostal tak, že sledoval súperov.

Je takmer isté, že v náročných podmienkach sa pokojne môže rozbiť aj elektronický roadbook, alebo kvôli otrasom prestane fungovať. Jazdci sa vtedy môžu domáhať nejakej nápravy. Aby však neprišli hromadné sťažnosti, bez možnosti overenia, budú mať pretekári na riadidlách malú kameru. „Pretože budeme mať elektronický roadbook a pri ňom sa môže stať, že vám vypadne. Kamera bude sledovať, aby to ľudia nezneužívali a neprotestovali. Organizátori si budú môcť pozrieť záznam z kamery. Aby nás kontrolovali, nie je to na to, aby sme mali pekné zábery z trate,“ vysvetľuje Svitko. Ostrý prvý týždeň Trasa Dakaru bude tento rok zvlášť náročná. Najťažšie etapy čakajú pretekárov hneď v úvode. Už po štyroch dňoch sa môže stať, že vypadne veľká časť pretekárov. Hneď druhá etapa má totiž celkovú dĺžku vyše tisíc kilometrov.

Je to etapa, ktorá sa pôjde dva dni a noc pretekári strávia bez mechanikov a bez podpory sami v pustatine. Vlani práve v tejto etape urobil Svitko obrovský posun v poradí. Vtedy sa však jazdilo v pieskových dunách, tento rok sa naopak pôjde po kamenných poliach. „Dlhá etapa by mi mala vyhovovať. Čím je dlhšia, tým lepšie pre mňa. Piesok ma však baví viac. Kamene sú nebezpečnejšie. Tento rok mi aj etapy po kameňoch išli celkom išli. Je to však o tom, akú mieru rizika prijmete. Čím viac riskujete, tým môže byť výsledok lepší, no rovnako môže pre vás Dakar skončiť. Kamene sú nebezpečné,“ vravel Svitko. „Bude ľahké rozbiť motorku hneď na začiatku. Navyše hneď po etape Chrono 48 máte maratónsku etapu. Prvý týždeň bude ostrý. Musíte šetriť sily na koniec,“ opisoval nástrahy český pretekár Jan Brabec. „Celkovo to bude dlhé. Tento rok je o 600 kilometrov špeciálok viac. Je to väčší nápor na motorku. Toto nie je šprint a musíte si rozložiť sily na celých 14 dní,“ doplnil.