Svitko je prekvapený, ako sa mu darí v dunách. Znovu sa posunul

Rely Dakar - výsledky 5. etapy Motocykle:

1. Pablo Quintanilla Čile 1:32:53 h 2. Adrien Van Beveren Francúzsko +37 s 3. Toby Price Austrália +1:39 min 8. Štefan Svitko Slovensko +4:10 min

BRATISLAVA. Pred rokom viditeľne nebol vo svojej koži. Nevtipkoval, trápil sa, nedarilo sa mu, čo bolo vidno aj na výsledkoch a priebehu etáp. Program, výsledky, trasa a etapy na Rely Dakar 2024 V tomto roku je však ako vymenený. Cítiť z neho pozitívne naladenie. „Ide sa mi dobre. Robím nejaké chyby, pretože je tu veľa vyjazdených ciest, preto je to navigačne veľmi náročné. Keď za niekým idem je ťažké sa navigovať, dávať pozor v prachu a ešte aj na kamene,“ hovoril Svitko po štvrtej etape pre českého novinára a bývalého jazdca Miloslava Janáčka.

Svitko: Stále mi to ide Najmä v dunách je rýchly a dokáže držať tempo s najlepšími. Stratu zatiaľ nabral len keď blúdil. „Som prekvapený, ako dobre sa mi idú duny, ale asi už slabšie vidím,“ žartoval. „Prechádzal som jednu dunu a videl som, že mi chýba na vrchol asi meter, tak som pribrzdil, lenže som zistil, že som ďaleko a nevyšiel som ju. Namiesto toho, aby som sa otočil a išiel ju ešte raz, som tlačil motorku. Tam som stratil asi 30 sekúnd. No za päť minút som dostihol Quintanillu, s ktorým som šiel dovtedy. A on ide po dunách veľmi rýchlo,“ opisoval jazdec Slovnaft Rally Teamu. „Ale netlačím na to. Nechcem nič podceniť. Hnevajú ma navigačné chyby. Aj som si zanadával. Dôležité pre mňa je, že mi to stále ide,“ doplnil.

V stredu v piatej etape patril opäť medzi najrýchlejších. Meraný úsek však mal len 118 kilometrov. Rozdiely medzi pretekármi preto neboli veľké. Svitko obsadil výborné 8. miesto, na Pabla Quintanillu stratil štyri minúty. V celkovom poradí sa posunul na 13. priečku a priblížil sa k najlepšej desiatke. Nebyť niektorých navigačných zaváhaní, bol by v top10. Zatiaľ na desiatu priečku stráca približne 16 minút.

Juraj Varga v kategórii štvorkoliek obsadil v etape 4. priečku a v celkovom poradí si udržal štvrtú pozíciu. Strávia noc v púšti, ako to bolo kedysi Pretekári na Dakare si v stredu vyskúšali obávanú púšť Ar-Rub' al-Chálí (Prázdna časť – pozn.). V nej strávia nasledujúcu noc a bude to etapa, ktorá má vrátiť jazdcov do minulosti, aby zažili, aké to bolo na púštnej rely pri jej začiatkoch. V minulosti bol totiž bivak improvizovaný. Stávalo sa, že do cieľa nedorazili kamióny so zásobovaním a pretekári mali len to, čo si viezli so sebou. Neexistovali toalety, sprchy. Kto si potreboval odskočiť, šiel do púšte. „Viezli sme si jedlo, nápoje aj náhradné dielce na každé vozidlo. Organizátor síce zaisťoval jedlo pre všetkých účastníkov, no nebolo výnimočné, že pojazdná kuchyňa do cieľa etapy neprišla. Alebo sa stalo, že sme niekde ostali, preto sme museli mať vlastné zásoby,“ vysvetľoval v rozhovore pre SME legendárny Karel Loprais. Pretekári spali v stanoch, alebo aj na matracoch, ktoré si dali na zem vedľa kamiónov a áut. Večera v bivaku vtedy skôr pripomínala kempovanie. Z áut vytiahli posádky variče, otvárali konzervy.

O svoje zásoby sa zvykli aj deliť s ostatnými súťažiacimi. Každý si so sebou viezol niečo iné. Zázemie v bivaku je dnes oveľa lepšie. V jedálni majú pretekári na výber z troch jedál a k tomu majú aj šaláty. Majú k dispozícii toalety aj sprchy s teplou vodou. Kedysi bol takýto komfort niečo nemysliteľné. So sebou budú mať len zubné kefky Vo štvrtok vyrazia do púšte na etapu 48 h chrono. Ide teda o etapu, ktorá je rozdelená medzi dva dni. Meraný úsek má 626 km a celková dĺžka aj s prejazdami je 835 km. Organizátori v púšti rozmiestnili 8 improvizovaných bivakov so základným vybavením, kde strávia jazdci noc. „Môžeme ísť len do štvrtej hodiny a následne v najbližšom bivaku musíme zastaviť. Organizátori majú vypočítané, že to nikto nezvládne prejsť celé a do predposledného bivaku by malo prísť len päť áut. Na druhý deň ráno potom odštartujeme do druhej časti,“ opisuje český pretekár Martin Prokop.

Náročnejšie to bude skôr na servis a zázemie, pretože tento raz ich nebudú čakať mechanici. Nebudú mať k dispozícii ani náhradné diely. Iba tie, ktoré si budú viezť so sebou. Navyše asistenčné kamióny, ktoré poskytujú podporu pretekárom v etape, zrejme skončia v inom bivaku ako súťažiaci. „Bude to zaujímavé, pretože do bivaku si nemôžeme nič poslať. Budeme tam mať len to, čo budeme mať so sebou. Teda nebudeme mať žiadny stan ani spacák. Zoberieme si len zubné kefky. Organizátori vraveli, že dostaneme veci na založenie ohňa a nejaké vojenské jedlo, ktoré si na ňom ohrejeme. A veci na prespanie tiež dostaneme,“ doplnil Prokop. Z pohľadu celkového poradia to bude jedna z kľúčových etáp. Priebežné celkové poradie Motocykle: